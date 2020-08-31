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Ab\'den Çok Uluslu Aşı Çalışması Covax\'a Destek

Brüksel, 31 Ağustos 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için çok uluslu aşı çalışması COVAX\'a 400 milyon avro katkı sağlayacağını duyurdu.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:48
Ab\'den Çok Uluslu Aşı Çalışması Covax\'a Destek
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Brüksel, 31 Ağustos 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için çok uluslu aşı çalışması COVAX'a 400 milyon avro katkı sağlayacağını duyurdu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına katılacaklarını açıkladı.

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AB Komisyonu'nun COVAX'a 400 milyon avro katkı sağlayacağını belirten Von der Leyen, salgına karşı tek yolun küresel iş birliği olduğunu vurguladı.
COVAX mekanizması, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz Kovid-19 aşısı alımına yönelik farklı üreticilerle müzakereler yürütüyor.
(AA/AK/ŞEB)

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