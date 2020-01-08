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Ab\'den Brexıt Sonrası Geçiş Süreci Ve Müzakereler Konusunda Uyarı

AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN:

Ab\'den Brexıt Sonrası Geçiş Süreci Ve Müzakereler Konusunda Uyarı

AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN:

08 Ocak 2020 Çarşamba 15:51
Ab\'den Brexıt Sonrası Geçiş Süreci Ve Müzakereler Konusunda Uyarı

AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN: "GEÇİŞ SÜRECİ ÇOK, ÇOK KISA. BU NEDENLE HER ŞEYİ MÜZAKERE ETMEK İMKÂNSIZ, BU YÜZDEN ÖNCELİKLERİ BELİRLEMELİYİZ"

Londra, 8 Ocak 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit sonrası Birlik ile İngiltere arasında kurulacak yeni ilişkinin tüm yönlerini sene sonuna kadar müzakere etmenin imkânsız olduğunu söyledi.

Von der Leyen, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi öncesi Londra Ekonomi Okulunda yapılan etkinlikte konuştu. 

Johnson, iki taraf arasındaki yeni ilişkinin nasıl olacağına dair müzakereleri sene sonuna kadar tamamlamak istese de AB Komisyonu Başkanı bunun zorluğuna işaret etti.

"Geçiş süreci çok, çok kısa. Bu nedenle her şeyi müzakere etmek imkânsız, bu yüzden öncelikleri belirlemeliyiz." diyen Von der Leyen, "Ya hep ya hiç" gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı. 

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Von der Leyen, AB'nin ortak pazar ve gümrük birliğinin bütünlüğü konusunda ödün vermeyeceğini dile getirerek elde edilen ilerlemenin sene ortasında ya da yaz öncesi gözden geçirilebileceğini, buna göre de ek zamana ihtiyaç olup olmadığına karar verilebileceğini söyledi. 

İNGİLTERE, GEÇİŞ SÜRECİNİN UZATILMASINI İSTEMİYOR 

31 Ocak'ta AB'den ayrılacak İngiltere, sene sonuna kadar sürecek geçiş döneminde Birliğin tüm kurallarına tabi olmayı ve AB bütçesine katkı sağlamayı sürdürecek. Bu süre zarfında, iki taraf arasında gelecekteki ilişkilerin türü konusunda müzakereler yürütülecek. 

Ancak bir anlaşmaya varılamaması ve Londra'nın uzatma istememesi durumunda AB ve İngiltere arasındaki ticari ilişkiler, 2021'in başından itibaren Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek. 

Geçiş döneminin uzatılmasına karşı çıkan hükümet, erteleme istenmesini yasa dışı hale getirecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyor.

(AA/RU/ŞEB)
 

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