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Ab\'den Brexit\'e "koşullu" Erteleme Teklifi...tusk:"avam Kamarası\'nın Ayrılık Anlaşmasını Onaylaması Koşuluyla Brexit\'in Kısa Bir Süre Uzatılmasının Mümkün Olacağına İnanıyorum"

AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK:

Ab\'den Brexit\'e "koşullu" Erteleme Teklifi...tusk:"avam Kamarası\'nın Ayrılık Anlaşmasını Onaylaması Koşuluyla Brexit\'in Kısa Bir Süre Uzatılmasının Mümkün Olacağına İnanıyorum"

AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK:

20 Mart 2019 Çarşamba 17:30
Ab\'den Brexit\'e


AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK:"AVAM KAMARASI'NIN AYRILIK ANLAŞMASINI ONAYLAMASI KOŞULUYLA BREXİT'İN KISA BİR SÜRE UZATILMASININ MÜMKÜN OLACAĞINA İNANIYORUM"

Brüksel, 20 Mart 19 : Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Avam Kamarası'nın ayrılık anlaşmasını onaylaması koşuluyla Brexit'in kısa bir süre uzatılmasının mümkün olacağına inanıyorum." dedi.

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB'den Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istediğini anımsattı.

May'in teklif ettiği 30 Haziran tarihinin, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri açısından hukuki ve siyasi soru işaretleri ortaya koyabileceğine işaret eden Tusk, konunun yarın Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde kapsamlı biçimde ele alınacağını belirtti.

Tusk, "Avam Kamarası'nın ayrılık anlaşmasını onaylaması koşuluyla Brexit'in kısa bir süre uzatılmasının mümkün olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Brexit tarihini uzatmak için 27 AB üyesi ülkenin onayı gerekiyor.

AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin, 29 Mart'ta birlikten ayrılması öngörülüyor.

(AA/ID/SEL)

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