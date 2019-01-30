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Ab\'den "brexıt Anlaşması Müzakereye Açık Değil" Mesajı

AB BREXIT BAŞMÜZAKERECİSİ MICHEL BARNIER VE AP BREXIT MÜZAKERECİSİ GUY VERHOFSTADT İNGİLTERE İLE AYRILIK ANLAŞMASININ MÜZAKEREYE AÇIK OLMADIĞI MESAJINI VERDİ

Ab\'den "brexıt Anlaşması Müzakereye Açık Değil" Mesajı

AB BREXIT BAŞMÜZAKERECİSİ MICHEL BARNIER VE AP BREXIT MÜZAKERECİSİ GUY VERHOFSTADT İNGİLTERE İLE AYRILIK ANLAŞMASININ MÜZAKEREYE AÇIK OLMADIĞI MESAJINI VERDİ

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:28
Ab\'den

AB BREXIT BAŞMÜZAKERECİSİ MICHEL BARNIER VE AP BREXIT MÜZAKERECİSİ GUY VERHOFSTADT İNGİLTERE İLE AYRILIK ANLAŞMASININ MÜZAKEREYE AÇIK OLMADIĞI MESAJINI VERDİ

 

Brüksel, 30 Ocak 19 : Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasının "tedbir maddesinin" değiştirilmesini ve yerine "alternatif bir mekanizma" getirilmesini öngören teklifine ilişkin, birliğin tutumunda değişiklik olmadığını söyledi.

 

Brüksel\'de Avrupa Parlamentosunda düzenlenecek Brexit oturumunun öncesinde basına açıklamalarda bulunan Barnier, "AB\'nin tutumu çok net, kurumlar dayanışma içinde. İngiltere ile vardığımız anlaşmanın arkasındayız. İngiltere\'ye karşı durmuyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Barnier, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker\'in de bugün AP\'de konuya ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.

 

AP\'DEN DE "MÜZAKERE OLMAZ" MESAJI

 

AP Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt da "Mevcut Brexit anlaşmasını tekrar müzakereye açmak mümkün görünmüyor ancak gelecekteki ilişkileri ele alabiliriz." dedi.

 

İngiltere\'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit\'i takiben fiziki sınır girmemesini amaçlayan tedbir maddesinin bir "güvence" olduğunu ifade eden Verhofstadt, İngiltere ve AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkinin bu hususta da belirleyici rol oynayacağına işaret etti.

 

Verhofstadt, Brexit sürecinin uzatılmasının ise hem işletmelere hem de vatandaşlara zarar vereceğini belirterek, daha fazla istikrarsızlıktan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

(AA/HUR/YIL)

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