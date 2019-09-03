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Ab\'den Brexıt Açıklaması

AB KOMİSYONU BAŞSÖZCÜSÜ MİNA ANDREEVA:

Ab\'den Brexıt Açıklaması

AB KOMİSYONU BAŞSÖZCÜSÜ MİNA ANDREEVA:

03 Eylül 2019 Salı 14:21
Ab\'den Brexıt Açıklaması

AB KOMİSYONU BAŞSÖZCÜSÜ MİNA ANDREEVA: "(ANLAŞMASIZ BREXİT) İHTİMALİNİN GİDEREK ARTTIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

Brüksel, 3 Eylül 19 (.): Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılık ihtimalinin giderek arttığını bildirdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Mina Andreeva, günlük basın brifinginde, Brexit görüşmelerindeki belirsizliğin üstesinden gelmek için Londra yönetiminden kendilerine henüz bir öneri gelmediğini ifade etti.

Andreeva, 27 AB üyesi adına Brexit müzakerelerini yürüten Komisyonun, İngiltere'nin 31 Ekim'de birlikten ayrılacağı varsayımı ile hareket ettiğini söyledi.

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Anlaşmasız Brexit olasılığına dair soruyu yanıtlayan Andreeva, "Bu ihtimalin giderek arttığını söyleyebilirim. Tam da bu nedenle anlaşmasız Brexit'e hazırlıklı olunması için son çağrımızı yapıyoruz." dedi.

Andreeva, AB için "en iyi sonucun" müzakere edilmiş anlaşmalı ayrılık olduğunu bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Bakanlar Kurulunu acil toplantıya çağırmış, toplantının ardından yaptığı açıklamada da "Herkesin bilmesini istiyorum ki hiçbir koşul altında Brüksel'den bir erteleme daha istemeyeceğim. 31 Ekim'de ayrılacağız, 'ama'sı veya 'eğer'i yok." demişti. 

Öte yandan İngiltere'de bugün yaz tatilinden dönecek parlamentoda muhalefet partileriyle iktidardaki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekilleri anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor.

(AA/HUR/YIL)
 

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