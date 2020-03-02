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Ab\'den "avrupa\'ya Göçmen Akınının Kaynağı İdlib\'deki Durumdur" Açıklaması…

Brüksel, 2 Mart 20 : Avrupa Birliği (AB), sınırlarına dayanan düzensiz göçmenlere ilişkin Yunan makamlarıyla yakın iş birliği içinde olduklarını belirterek,

Ab\'den "avrupa\'ya Göçmen Akınının Kaynağı İdlib\'deki Durumdur" Açıklaması…

Brüksel, 2 Mart 20 : Avrupa Birliği (AB), sınırlarına dayanan düzensiz göçmenlere ilişkin Yunan makamlarıyla yakın iş birliği içinde olduklarını belirterek,

02 Mart 2020 Pazartesi 15:26
Ab\'den
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Brüksel, 2 Mart 20 : Avrupa Birliği (AB), sınırlarına dayanan düzensiz göçmenlere ilişkin Yunan makamlarıyla yakın iş birliği içinde olduklarını belirterek, "AB-Türkiye sınırında halihazırda gördüklerimizin nedeni İdlib'deki durumdur." açıklamasını yaptı.

AB Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin, "AB'ye akın eden on binlerce düzensiz göçmene Yunan polisi tarafından orantısız güç kullanılmasını ve bir düzensiz göçmenin öldürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? AB'nin göçmen yükünü paylaşma konusuna ne gibi planları var?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Jahnz, Yunan polisinin bir düzensiz göçmeni öldürdüğünü şu aşamada doğrulayamayacağını belirterek, "AB Komisyonu Yunanistan'a tam desteğini sunmaktadır. Yunanistan'ın karşılaştığı zorluklar, Avrupa'nın da karşılaştığı zorluklardır." dedi.

AB liderlerinin yarın Yunanistan'ın kara sınırını ziyaret edeceğini kaydeden Jahnz, göçmen akınını durdurmak için ek önlemler üzerinde de çalıştıklarını dile getirdi. 

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AB Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano ise brifingdeki açıklamasında, "AB-Türkiye sınırında halihazırda gördüklerimizin nedeni İdlib'deki durumdur." ifadesini kullanarak, İdlib'de yaşananların siviller için dayanılmaz olduğunu ve sivillerin ayrım gözetilmeksizin Esed rejimi ve destekçileri tarafından bombalandığını söyledi.

 Stano ayrıca, Türkiye'nin göçmen mutabakatından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, mutabakatın geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 13.50 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu duyurmuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Türkiye'de bulunan Suriyelilere "geçici koruma" uygulamaya devam edildiğini belirterek, "Suriyeli kardeşlerimizden ülkeyi terk etmeleri istenmedi. Kalmak isterlerse kalabilirler. Gitmek isterlerse de gidebilirler. Sadece mültecilerin Türkiye'den ayrılmasını engellememe yönünde bir politika değişikliğine gittik." açıklamasında bulunmuştu.

(AA/ID/SEL)
 

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