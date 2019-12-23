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Ab\'den Arakanlı Müslümanlara Ek Mali Yardım

Brüksel, 23 Aralık 19 : Avrupa Birliği (AB), Myanmar ve Bangladeş\'teki Arakanlı Müslümanlar için ilave 10 milyon avro mali yardım yapacağını duyurdu.

Ab\'den Arakanlı Müslümanlara Ek Mali Yardım

Brüksel, 23 Aralık 19 : Avrupa Birliği (AB), Myanmar ve Bangladeş\'teki Arakanlı Müslümanlar için ilave 10 milyon avro mali yardım yapacağını duyurdu.

23 Aralık 2019 Pazartesi 16:21
Ab\'den Arakanlı Müslümanlara Ek Mali Yardım

Brüksel, 23 Aralık 19 : Avrupa Birliği (AB), Myanmar ve Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar için ilave 10 milyon avro mali yardım yapacağını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ilave yardımın, daha önce duyurulan 33 milyon avroya takviye olacağı, sağlık hizmetine odaklanacağı ve zor durumda olan sivillere verileceği kaydedildi. 

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB'nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, "Bugün aktarılan ilave yardım AB'nin gerektiği müddetçe Arakanlıların yanında olmaya devam edeceğini gösteriyor." dedi.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

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Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

(AA/ÖZ/HA)

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