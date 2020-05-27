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Ab\'den 750 Milyar Avroluk Kurtarma Paketi Teklifi

AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN:  

27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:12
Ab\'den 750 Milyar Avroluk Kurtarma Paketi Teklifi
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AB KOMİSYONU BAŞKANI URSULA VON DER LEYEN:  "KOMİSYON, AB'NİN UZUN DÖNEM BÜTÇESİNİN 1,1 TRİLYON AVRO OLMASINI VE 750 MİLYAR AVROLUK EKONOMİK KURTARMA ENSTRÜMANI KURULMASINI TEKLİF EDİYOR"
Brüksel, 27 Mayıs 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar avroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etti.
AB Komisyonu Başkanı Ursulavon der Leyen,  Avrupa Parlamentosu (AP) olağanüstü Genel Kurul oturumunda yaptığı konuşmada, AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı ile Kovid-19 ekonomik kurtarma paketini içeren tekliflerini açıkladı.
Salgının Avrupa'da büyük bir ekonomik krize neden olduğunu anlatan von der Leyen, Avrupa ekonomik modelinin ciddi bir sınamadan geçtiğini söyledi.
Von der Leyen, güvenli bir gelecek için hızlı biçimde cesur adımlar atılması gerektiğine işaret ederek, "Komisyon, AB'nin uzun dönem bütçesinin 1,1 trilyon avro olmasını ve 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma enstrümanı kurulmasını teklif ediyor." diye konuştu. 
Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda daha önce 540 milyar avroluk 3 programın onaylandığını anımsatan von der Leyen, AB'nin salgın önlemlerinin yeni iki paketle birlikte 2,4 trilyon avro seviyesine ulaştığını vurguladı.
Von der Leyen, kurtarma fonunun AB Komisyonunun yüksek kredi derecesi ile finansal piyasalardan borç alarak kurulacağını ve kaynakların sanayi, sağlık, dijital dönüşüm ve iklim dostu teknolojiler gibi ortak önceliklere aktarılacağını anlattı. 
TEKLİFLER HAKKINDA
Avrupa ekonomisini canlandırmayı amaçlayan tekliflere göre, AB'nin 2021-2027 yıllarındaki bütçesinin toplam boyutu 1,1 trilyon avro olacak. 
Söz konusu bütçeye, AB Komisyonunun üye ülkelerin teminatıyla sermaye piyasalarından borç alarak kurulacak bir fon entegre edilecek. Ekonomik kurtarma fonunun toplam boyutu 750 milyar avro olacak.  Bunun 500 milyar avroluk kısmı hibe, 250 milyar avroluk kısmı ise kredilerden oluşacak.
Fon, salgından en fazla etkilenen AB ülkelerinden İtalya'ya 81,8 milyar avroluk hibe ve 90,9 milyar avroluk kredi, İspanya'ya 77,3 milyar avro hibe, 63,1 milyar avro kredi ve Fransa'ya 38,7 milyar avro hibe sağlayacak.
Bununla, AB ülkelerinde iklim dostu teknolojiler, dijital alanlar, stratejik yatırımlar ve ekonomik reformlar desteklenecek.

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 SÜREÇ
Kovid-19'un en fazla etkilediği Fransa, İtalya ve İspanya gibi AB ülkeleri, krizin ekonomik sonuçlarına yönelik ortak adımlar atılmasını istiyordu. Söz konusu ülkeler kendilerine özellikle hibe verilmesini talep ediyordu.
Almanya ve Fransa geçtiğimiz günlerde salgının ekonomik sonuçlarına yönelik toplam 500 milyar avroluk hibeler içeren bir kurtarma fonu kurulması teklif etmişti.
AB ülkeleri içinde tutumlu 4'lü olarak adlandırılan Danimarka, Hollanda, İsveç ve Avusturya hibe konusuna olumlu yaklaşmamış ve ülkelere koşullu biçimde kredi verilmesini istemişti.
AB'NİN BÜTÇESİ
AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF), kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda dağılımını amaçlıyor.
AB'nin mevcut yaklaşık 1 trilyon avroluk mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.
AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından aktarılan kaynaklardan sağlanıyor.
AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik müzakerelerin bu yıl tamamlanması bekleniyor.
Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ile alınıyor.
Söz konusu kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe tekliflerinde uzlaşı sağlanması için AB ülkeleri arasında zorlu bir müzakere süreci yaşanması öngörülüyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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