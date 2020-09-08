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Ab\'de İstihdam İkinci Çeyrekte Düştü

Brüksel, 8 Eylül 20 : Avrupa Birliği\'nde (AB) istihdam, 2020\'nin ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,7 azaldı.

08 Eylül 2020 Salı 13:40
Ab\'de İstihdam İkinci Çeyrekte Düştü
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Brüksel, 8 Eylül 20 : Avrupa Birliği'nde (AB) istihdam, 2020'nin ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,7 azaldı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 19 üyeli Avro Bölgesi ve 27 üyeli AB'nin 2020 yılı ikinci çeyrek mevsimsellikten arındırılmış istihdam verilerini yayımladı.
Buna göre, Avro Bölgesi'nde istihdam, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,9 azaldı. İstihdam, 2019'un ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 3,1 düşüş gösterdi.

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AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,7 gerilerken, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 2,9 düştü.
İstihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya’da yüzde 7,5, İrlanda'da yüzde 6,1, Macaristan'da yüzde 5,3, Estonya'da yüzde 5,1, Yunanistan'da yüzde 3,2, Fransa'da yüzde 2,6, İtalya'da yüzde 2,5 ve Almanya'da yüzde 1,4 azaldı.
(AA/AK/HA)
 

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