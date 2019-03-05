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Ab\'dan Otomotiv Parça Üreticilerine Ceza

AB, HAVA YASTIĞI VE EMNİYET KEMERİ ÜRETİCİSİ 2 FİRMAYA 368 MİLYON AVRO KARTEL CEZASI KESTİ

Ab\'dan Otomotiv Parça Üreticilerine Ceza

AB, HAVA YASTIĞI VE EMNİYET KEMERİ ÜRETİCİSİ 2 FİRMAYA 368 MİLYON AVRO KARTEL CEZASI KESTİ

05 Mart 2019 Salı 16:01
Ab\'dan Otomotiv Parça Üreticilerine Ceza

AB, HAVA YASTIĞI VE EMNİYET KEMERİ ÜRETİCİSİ 2 FİRMAYA 368 MİLYON AVRO KARTEL CEZASI KESTİ
Brüksel, 5 Mart 19 : Avrupa Birliği (AB), hava yastığı ve emniyet kemeri üreticisi 2 firmayı, kartel oluşturdukları gerekçesiyle 368 milyon avro para cezasına çarptırdı. 
AB Komisyonundan, emniyet kemeri, hava yastığı gibi sürüş güvenlik ekipmanları üreticisi Takata, Autoliv ve TRW şirketlerine ilişkin kartel incelemesinin tamamlandığı açıklandı.
Firmaların kartel oluşturduklarının belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, BMW ve Volkswagen gibi otomobil üreticilerine parça sağlayan Autoliv ve TRW firmalarına toplam 368 milyon avro para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kartel incelemesinde AB ile iş birliğinden dolayı Takata firmasına para cezası verilmediği belirtildi.
AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.
Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.
(AA/RÇ/HÖ)


 

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