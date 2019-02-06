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Ab Brexit İçin Yeni Teklifte Bulunmayacak

AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK:

Ab Brexit İçin Yeni Teklifte Bulunmayacak

AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK:

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:38
Ab Brexit İçin Yeni Teklifte Bulunmayacak

AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK: "AB ÜYESİ 27 ÜLKE YENİ BİR TEKLİFTE BULUNMAYACAK"

Brüksel, 6 Şubat 19 : Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit\'e ilişkin birlik üyelerinin yeni teklifte bulunmayacağını açıkladı.

Tusk ile İrlanda Başbakanı LeoVaradkar, Brüksel\'de gerçekleşen ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere\'nin AB\'den ayrılmasına 50 gün kaldığına işaret eden Tusk, gerek Avrupa\'da gerekse İngiltere\'de hala birçok kişinin Brexit kararından vazgeçilmesini tercih ettiğini söyledi.

Tusk, "Londra\'da başbakan ve muhalefet liderinin tutumu nedeniyle" bunun mümkün olmayacağına dikkati çekerek, halihazırda en önemli konunun anlaşmasız ayrılığı engellemek olduğunu vurguladı.

AB üyesi ülkelerin ayrılık anlaşması ve gelecekte ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonda mutabık kaldığının altını çizen ve anlaşmanın müzakereye açık olmadığını ifade eden Tusk, "AB üyesi 27 ülke yeni teklifte bulunmayacak." dedi.

Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May\'in yarın gerçekleştireceği Brüksel ziyaretinde "kördüğümü" çözmek için yeni öneriler getirmesini beklediğini aktardı.

AB için önceliğin, Hayırlı Cuma Anlaşması\'na göre Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında fiziki sınır oluşmasını engellemek ve barış sürecini sürdürmek olduğunu kaydeden Tusk, AB ve İngiltere arasında anlaşma sağlanmasının mümkün olduğuna inandığını ancak yine de anlaşmasız ayrılık için hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

Tusk, "Brexit\'i güvenli şekilde nasıl gerçekleştirecekleri konusunda hiçbir fikri olmayanların cehennemde nasıl yanacaklarını merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE\'DEKİ İSTİKRARSIZLIK TEDBİR MADDESİNE İHTİYACI GÖSTERİYOR"

İrlanda Başbakanı Varadkar ise olumlu bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, "AB\'nin 28 üyesi tarafından onaylanan ayrılık anlaşması en iyi anlaşma." diye konuştu.

İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırı engellemeyi amaçlayan tedbir maddesini hiçbir zaman kullanmak istemediklerini ifade eden Varadkar, "Ancak İngiliz siyasetindeki istikrarsızlık yasal bir güvenceye neden ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor." dedi.

Varadkar, AB\'nin İngiltere ile gelecekteki ilişkileri görüşmeye hazır olduğunu ancak Londra\'daki gelişmeler ve Brexit tarihinin yaklaşması nedeniyle anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıkların yoğunlaşması gerektiğine dikkati çekti.

(AA/AK/ŞEB)

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