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Ab Brexit Anlaşmasını Yeniden Müzakere Etmeyecek

AB KOMİSYONU BAŞKANI JEAN-CLAUDE JUNCKER:

Ab Brexit Anlaşmasını Yeniden Müzakere Etmeyecek

AB KOMİSYONU BAŞKANI JEAN-CLAUDE JUNCKER:

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
Ab Brexit Anlaşmasını Yeniden Müzakere Etmeyecek

AB KOMİSYONU BAŞKANI JEAN-CLAUDE JUNCKER: "BREXİT SADECE İNGİLTERE VE İRLANDA\'NIN DEĞİL TÜM AVRUPA\'NIN KONUSUDUR. BU NEDENLE AYRILIK ANLAŞMASININ MÜZAKEREYE AÇILABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİNİ KABUL EDEMEYİZ"

Brüksel, 6 Şubat 19 (.): Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Brexit sadece İngiltere ve İrlanda\'nın değil tüm Avrupa\'nın konusudur. Bu nedenle ayrılık anlaşmasının müzakereye açılabileceği düşüncesini kabul edemeyiz." dedi.

Juncker, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar\'la Brüksel\'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırı önlemeyi amaçlayan tedbir maddesinin ayrılık anlaşmasının bir parçası olduğunu belirten Juncker, bu maddenin değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Juncker, "Brexit sadece İngiltere ve İrlanda\'nın değil tüm Avrupa\'nın konusudur. Bu nedenle ayrılık anlaşmasının müzakereye açılabileceği düşüncesini kabul edemeyiz." diye konuştu.

İngiltere\'nin AB\'den düzenli biçimde ayrılmasını istediklerine dikkati çeken Juncker, anlaşmasız ayrılık senaryosuna yönelik hazırlıkları da hızlandırdıklarını anımsattı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk\'un "Onu güvenli bir şekilde nasıl gerçekleştirecekleri konusunda ellerinde bir plan taslağı bile olmadan Brexit\'i destekleyenlerin cehennemdeki özel yerinin neye benzediğini merak ediyorum." ifadelerine atıfta bulunan Juncker, "Cennete inanırım ve cehennemi burada çalıştığım süre dışında hiç görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

(AA/TUĞ/HA)

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