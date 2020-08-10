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Ab: "belarus Seçimlerindeki Oylar Doğru Sayılmalı Ve Açıklanmalı"

Brüksel, 10 Ağustos 20 : Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Belarus\'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesine tepki gösterdi ve

10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:11
Ab:
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Brüksel, 10 Ağustos 20 : Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesine tepki gösterdi ve "seçimde kullanılan oyların doğru şekilde sayılması ve sonuçların doğru olarak açıklanması" gerektiğini ifade etti.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Taciz ve barışçıl gösterilerin şiddet kullanılarak bastırılmasının Avrupa'da yeri yoktur." ifadesini kullandı.
Beluras'ta temel haklara saygı gösterilmesi gerektiğini belirten von der Leyen, "Belarus makamlarına dünkü seçimlerde oyların doğru şekilde sayılması ve doğru olarak açıklanmasının sağlanması için çağrıda bulunuyorum." mesajını paylaştı.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medyada Belarus'taki seçimlerden sonra göstericileri müdahale edilmesine ilişkin mesaj paylaştı.
Göstericilere şiddet kullanmanın doğru olmadığını belirten Michel, "Konuşma özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve temel insan hakları uygulanmalı." mesajını yazdı.
"İLİŞKİLERİ ŞEKİLLENDİRMEK İÇİN GELİŞMELERİ İZLEYECEĞİZ"
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de Belarus'taki seçimler ve sonrasındaki gösterilere ilişkin ortak açıklama yaptı.
Ortak açıklamada, AB'nin defalarca seçimlerin düzgün şekilde yapılmasına ilişkin beklentilerinin dile getirildiği hatırlatıldı.

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"Seçim gecesi, barışçıl protestoculara yönelik orantısız ve kabul edilemez devlet şiddetiyle lekelenmiştir." denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Belarus yetkilileri, temel bir hak olan barışçıl toplanma hakkına saygı gösterilmesini sağlamalıdır. Belarus halkı, serbest seçimler ve demokrasi için eşi görülmemiş şekilde harekete geçmelerinin ardından şimdi oylarının doğru şekilde sayılmasını beklemektedir. Merkez Seçim Komisyonunun sonuçları Belarus halkının tercihini yansıtacak şekilde yayımlaması esastır. 
Sadece insan hakları, demokrasi, serbest ve adil seçimlerin uygulanması, Belarus'ta istikrarı ve egemenliği garanti edecektir. AB'nin tepkisini ve Belarus ile ilişkileri nasıl şekillendireceğimizi değerlendirmek amacıyla gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."
"SEÇİM HİLELİ" İDDİASIYLA GÖSTERİ YAPILDI
Belarus’ta hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,23 ile kazandığı, muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın yüzde 9,9 oy aldığı açıklanmıştı.
Seçime hile karıştırıldığını savunan çok sayıda kişi sokaklara ve meydanlara inerek gösteri yapmış, devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis ile göstericilerin çatışmasında yaralananlar olduğu bildirilmişti.
(AA/AK/FEZ)
 

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