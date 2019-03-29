banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93799
ALTIN
234.989
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.3702
EURO
6.3324
Hamile kadına 4 yıl hapis cezası
HAMİLE KADINA 4 YIL HAPİS...
Omer 8 ay hapis yatacak
OMER 8 AY HAPİS YATACAK
Ercan’da belirsiz 67 bin dolar
ERCAN’DA BELİRSİZ 67 BİN DOLAR
Polisten ehliyet duyurusu
POLİSTEN EHLİYET DUYURUSU
banner306

Ab, 10 Nisan\'da Brexıt Zirvesi Düzenleyecek

AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK:

Ab, 10 Nisan\'da Brexıt Zirvesi Düzenleyecek

AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK:

29 Mart 2019 Cuma 15:13
Ab, 10 Nisan\'da Brexıt Zirvesi Düzenleyecek

AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK: "İNGİLİZ PARLAMENTOSUNUN AYRILIK ANLAŞMASINI REDDETMESİNİN ARDINDAN 10 NİSAN'DA ZİRVE DÜZENLEME KARARI ALDIM"

Brüksel, 29 Mart 19 : Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldığını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, "İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım." ifadesini kullandı.

İngiliz parlamentosu, AB ile varılan ayrılık anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.

(AA/AK/FEZ)

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail, Batı Şeria'da 4 Bin 500 Yeni Konut İnşa Etmeye Hazırlanıyor
İsrail, Batı Şeria'da 4 Bin 500 Yeni Konut İnşa Etmeye Hazırlanıyor
Brexıt Anlaşması Üçüncü Kez Reddedildi
Brexıt Anlaşması Üçüncü Kez Reddedildi
Almanya'da Öğrencilerden İklim Protestosu
Almanya'da Öğrencilerden İklim Protestosu
Ruhani'den Trump Yönetimine Golan Tepkisi
Ruhani'den Trump Yönetimine Golan Tepkisi
Çin'de pangolin kaçakçılığı operasyonu
Çin'de pangolin kaçakçılığı operasyonu
Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Mısır çöllerindeki 40 milyon yıllık balina fosilleri
Mısır çöllerindeki 40 milyon yıllık balina fosilleri
Facebook’tan yeni şeffaflık uygulamaları
Facebook’tan yeni şeffaflık uygulamaları
Ukrayna Pazar günü sandık başında
Ukrayna Pazar günü sandık başında
Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için ulusal anma töreni
Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için ulusal anma töreni

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim