AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Libya'da Akile Salih İle Görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya temasları kapsamında Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile görüştü.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin doğusundaki Kubba kentinde TM Başkanı Salih ile bir araya geldiğini belirtti.

Libya ziyareti kapsamında son görüşmesini Salih ile yapan Borrell, ülkedeki çatışmaların barışçıl çözümü ve Berlin süreci bağlamında siyasi diyaloğa devam edilmesi konularını ele aldıklarını kaydetti.

Borrell, "Meclis Başkanı'nın, ateşkes kararını uygulanmasına ve petrol blokajının sona erdirilmesine bağlılığını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Libya'da, Başbakan Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.