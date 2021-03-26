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AB Yönetimi Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, nisan ayında Türkiye'yi ziyaret etmek üzere Türk yetkililerle görüştüklerini söyledi.

26 Mart 2021 Cuma 10:45
AB Yönetimi Nisan'da Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor
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Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, video konferans yöntemiyle yapılan ve iki gün planlandığı halde bir günde tamamlanan AB Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi.
Michel, Türkiye ile ilişkileri geliştirmeyi ümit ettiklerini belirterek, "Aynı zamanda bizim için Türkiye'nin olumlu ve ılımlı tutumunu devam ettirmesi önem taşıyor. Diyaloğun verimli olmasını umuyoruz." dedi.
Temkinli olduklarını belirten Michel, "Türk makamlarıyla muhtemelen nisan ayında Türkiye'ye bir ziyaret için temas halindeyiz." diye konuştu.
Michel, Doğu Akdeniz'in AB ve üye ülkeler için öncelikli konulardan olduğunu vurgulayarak gerginliğin düşürülmüş olmasından memnun olduklarını, bunun devamını dilediklerini aktardı. Michel, Türkiye ile pozitif gündem istediklerini ancak bunun şartlı olduğunu vurrgulayarak, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin gelecek haftalarda ve aylarda ılımlı tavrını sürdürmesi halinde biz de AB ve üyeler olarak masaya daha somut teklifler koymaya hazırız. Türkiye ile daha öngörülebilir bir ilişki istiyoruz. Geliştirilmiş ilişkilerde başlıklar ise Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, toplumlar arasında temaslar ve seyahat ve tabii göç konusu." 
Michel, haziran ayında düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde konuyu tekrar görüşerek resmi kararlar almayı umduklarını ifade etti. 

SIĞINMACILARA YARDIMLAR SÜRECEK
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans görüşmesi yaptıklarını hatırlatarak, Aralık'taki AB zirvesinden bu yana bazı AB ülkeleriyle ilişkiler dahil Türkiye'nin daha yapıcı bir tutum sergilediğini söyledi.
Von der Leyen, "Bunlar üzerine ekleme yapmamız gereken olumlu adımlar. Ancak gerginliğin düşürülmüş hali şu an için kırılgan devam ediyor." dedi.

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Türkiye-AB ilişkilerinde iki adımlı bir yaklaşım izleyeceklerini kaydeden von der Leyen, başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere göç konusunda finansman, üst düzey diyalog ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başlıklarında ilerleme istediklerini dile getirdi.
Von der Leyen, "Türkiye yapıcı bir tutum izlemezse ve özellikle Doğu Akdeniz'de tek taraflı adımlara, provokasyonlara dönerse bu iş birliklerini askıya alacağız." diye konuştu. 
Göç konusuna değinen von der Leyen, geri kabul ve geri dönüş mekanizmasının yeniden çalışmaya başlamasını istediklerini, 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB mutabakatındaki 6 milyar avronun sözleşmeye bağlandığını belirtti.
Von der Leyen, "Türkiye 3,6 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıyı ağırlıyor. AB'den de çocuklara okul sağlanması, tıbbi konularda, altyapı yatırımlarında ciddi bir katkı var. Hiç şüphe yok ki Türkiye yükün en büyük bölümünü omuzluyor. Bu insani konuda yardımımızın devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için nasıl ilerleyeceğimize dair görüşmeler devam edecek." dedi.  

AB ÜLKELERİNE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÇAĞRISI
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması ve HDP hakkındaki kapatma davasıyla ilgili görüşleri sorulan Michel, zirve sonundaki bildiride insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerlere vurgu yapıldığını, Türkiye ile ilişkilerde bu konuların önem taşıdığını söyledi.
Von der Leyen ise aynı konuda konuşurken Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasından üzüntü duyduklarını dile getirdi. 
Von der Leyen, İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamamış AB üyelerine bunu onaylamaları çağrısında bulundu.

 

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Son Güncelleme: 26.03.2021 12:13
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