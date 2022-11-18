banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
TIP-İŞ Ve KTHES Bu Bölümlerde Eylem Yapacak
“Pazartesi günden itibaren acil hizmetler...
Harmancı: “Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık”
Harmancı: “Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde...
Girne Bölgesinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Girne Bölgesinde Yarın Elektrik Kesintisi...
Aziz Kaya, Lefke Çarşısı İle Gaziveren Ve Doğancı Spor Kulüplerini Ziyaret Etti
Aziz Kaya, Lefke Çarşısı İle...
Yarın ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacak
Yarın ses ve internet hizmetlerinde...
banner404

AB, Yeni Uydu Sistemi Kuracak

Ab, Yeni Uydu Sistemi Kuracak

18 Kasım 2022 Cuma 16:15
AB, Yeni Uydu Sistemi Kuracak

"IRIS" adlı sistem, AB ülkelerine kritik durumlarda güvenli ve sürdürülebilir bağlantı altyapısı sağlayacak

 Avrupa Birliği'nin (AB) güvenli ve sağlam bir iletişim altyapısı oluşturmasını sağlamak amacıyla yeni bir uydu sistemi kurması için AB kurumları arasında anlaşma sağlandı.

Avrupa Parlamentosu ile AB üyesi ülkeler, 2,4 milyar euro bütçeli 2023-2027 Güvenli Bağlantı Programı üzerinde uzlaştı. Programla AB'nin "IRIS" adlı bir uydu sistemi kurması öngörülüyor.

Sistemle AB ülkelerinin ekonomilerinin ve devletlerin güvenli, hızlı ve dayanıklı iletişim ihtiyaçlarının karşılanması, başka ülkelere bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.

Uydu temelli bağlantının, AB ülkelerinin silahlı kuvvetlerine yüksek güvenlikli iletişim imkanı sağlaması da amaçlanıyor.

IRIS uydu sisteminin, Avrupa uzay sanayisinin bilgi ve tecrübesiyle kurulması, kuzey-güney yörüngesiyle tüm Avrupa'nın yanı sıra Afrika'nın tamamını da kapsaması planlanıyor.

AB'nin yeni uydu sistemi, egemen, özerk ve güvenli bağlantı altyapısı kurma çabaları kapsamında gündemdeydi.

Sistemin kurulması için gerekli yasal metinlere nihai halinin verilmesi ve ihale şartnamelerinin hazırlanması bekleniyor.

banner360
Son Güncelleme: 18.11.2022 16:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron: “Dünyada Yalnız İki Büyük Güç, İki Kutup Görmek İsteyenler Çok“
Macron: “Dünyada Yalnız İki Büyük Güç, İki Kutup Görmek İsteyenler Çok“
Rusya İle Çin Enerji Sevkiyatı Ödemelerinde Ulusal Paraya Geçiyor
Rusya İle Çin Enerji Sevkiyatı Ödemelerinde Ulusal Paraya Geçiyor
Fransa'da Kuş Gribi Salgını Nedeniyle Çiftlikteki 36 Bin 500 Ördek İtlaf Edildi
Fransa'da Kuş Gribi Salgını Nedeniyle Çiftlikteki 36 Bin 500 Ördek İtlaf Edildi
Azerbaycan İsrail'de Büyükelçilik Filistin'de Temsilcilik Ofisi Açacak
Azerbaycan İsrail'de Büyükelçilik Filistin'de Temsilcilik Ofisi Açacak
Gazprom, Azerbaycan'a Gaz Sevkiyatının Başladığını Bildirdi
Gazprom, Azerbaycan'a Gaz Sevkiyatının Başladığını Bildirdi
BM, Afganistan İçin 150 Milyon Dolarlık Acil Yardım Çağrısında Bulundu
BM, Afganistan İçin 150 Milyon Dolarlık Acil Yardım Çağrısında Bulundu
Kuzey Kore En Fazla Füze Denemesini 2022'de Yaptı
Kuzey Kore En Fazla Füze Denemesini 2022'de Yaptı
İran, Fransız Otomobillerinin İthalatını Yasakladı
İran, Fransız Otomobillerinin İthalatını Yasakladı
Ecb Başkanı Lagarde: “Enflasyonla Mücadelede Ekonomik Büyüme Kısıtlanabilir“
Ecb Başkanı Lagarde: “Enflasyonla Mücadelede Ekonomik Büyüme Kısıtlanabilir“
İsveç'ten Kuzey Akım 1 Ve Kuzey Akım 2 Gaz Sızıntılarında Ağır Sabotaj Tespiti
İsveç'ten Kuzey Akım 1 Ve Kuzey Akım 2 Gaz Sızıntılarında Ağır Sabotaj Tespiti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim