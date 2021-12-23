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AB'ye iltica başvuruları salgın öncesi seviyeyi geçti

Avrupa Birliği'ne ilk kez iltica başvurusu yapanların sayısının COVID-19 salgını öncesi seviyeyi geçtiği, en fazla başvuruyu Afganların yaptığı açıklandı.

23 Aralık 2021 Perşembe 08:40
AB'ye iltica başvuruları salgın öncesi seviyeyi geçti

AB'nin İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, Eylül 2021'de geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 58'lik artışla 60 bin 800 kişi ilk kez sığınma başvurusu yaptı.

Eylül 2021, aynı zamanda salgın başlamadan önceki Şubat 2020'de alınan ilk başvuru sayısının da aşıldığı ay oldu.

Söz konusu ayda ilk başvurusu reddedilmesine rağmen 2. kez başvuranların sayısı 8 bin 600 oldu ve bu da konuyla ilgili ilk verinin kaydedildiği Ağustos 2021'ye oranla yüzde 31'lik artışa denk geldi.

Başvuruların çoğu Afganistan'dan

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Eylül 2021'de 13 bin 800 Afgan AB'ye sığınma başvurusu yaptı. Başvuru yapanların 8 bin 700'i Suriye, 2 bin 700'ü Irak ve Bangladeş, 2 bin 500'ü Türk ve 2 bin 400'ü Pakistan vatandaşıydı.

Afganlar tarafından yapılan uluslararası koruma başvurularının sayısı Ağustos 2021'e kıyasla yüzde 63 arttı ve Eylül 2021'de AB'deki tüm ilk sığınma başvurularının neredeyse dörtte birini oluşturdu.

En çok başvuru Almanya'ya

Bu kişilerin yüzde 23'ü Almanya, yüzde 21'i Fransa'ya başvururken, İtalya ve İspanya onları yüzde 10 ile izledi.

Litvanya, Polonya ve İtalya, Eylül 2021'de ilk kez sığınma talebinde bulunmalarda Eylül 2020'ye kıyasla en büyük nispi artışları kaydetti ve bu artışlar sırasıyla yüzde 1011, yüzde 772 ve yüzde 493 olarak gerçekleşti.

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