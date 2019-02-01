AB, Venezuela'daki kriz için kurulacak olan uluslararası temas grubuna öncülük yapacak

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB’nin Venezuela'daki siyasi krizin sona erdirilmesi için Güney Amerika ülkeleriyle birlikte kurulacak olan uluslararası temas grubuna öncülük yapacağını söyledi.

Mogherini, Bükreş’te düzenlenen AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basının sorularını yanıtladı.

AB’nin bu ülkede seçimlerin yenilenmesi için yürütülen çabalara destek verdiğini kaydeden Mogherini, İngiltere, Fransa, Almanya, Bolivya, Ekvador’un da aralarında yer aldığı uluslararası temas grubunun girişimlerinden 90 gün içinde bir sonuç alınamadığı takdirde AB’nin Nicolas Maduro hükümetine karşı daha fazla ekonomik yaptırım uygulamayı gözden geçireceğini söyledi.

Mogherini, bir ilerleme sağlanamaması halinde Maduro yönetimine yönelik hedeflenen ekonomik yeni yaptırımların AB bakanları tarafından gözden geçirileceği uyarısında bulundu.

AB temsilcisi, üye ülkelerin Venezuela'da en kısa zamanda özgür ve demokratik bir seçim düzenlenmesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti ve bu ülkede çatışmalardan kaçınmak için herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini beklediklerini ifade etti.

Açıklamasında Venezuela'ya yapılacak ilaç ve gıda yardımına da atıfta bulunan Mogherini, AB ülkelerinin bu ülkeye ve komşu ülkeye yapacakları insani yardımı artırma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.