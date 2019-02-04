Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102255
ALTIN
220.502
DOLAR
5.2162
STERLİN
6.8276
EURO
5.9639
Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 0.53
Ocak ayı enflasyon oranı yüzde...
Devletin ihmali kaza getirdi
Devletin ihmali kaza getirdi
Kızılkurt alkollü çıktı
Kızılkurt alkollü çıktı
Yağmur ve soğuk geliyor
YAĞMUR VE SOĞUK GELİYOR
banner282
Flaş Haber
Girne’de ev yangını
Kapat

AB ve Latin Amerika ülkeleri Venezuela'daki krizi görüşecek

AB ve Latin Amerika ülkeleri Venezuela'daki krizi görüşecek

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:38
AB ve Latin Amerika ülkeleri Venezuela'daki krizi görüşecek

Avrupa Birliği (AB) tarafından Venezuela'daki krize ilişkin kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun ilk toplantısı Uruguay'ın başkenti Montevideo'da yapılacak.

Uruguay basınındaki habere göre, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi FedericaMogherini ve Uruguay Devlet Başkanı TabareVazquez, Venezuela'daki krizi görüşmek üzere kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun ilk toplantısının bakanlar düzeyinde 7 Şubat'ta Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenleneceğini duyurdu.

Mogherini, geçen hafta, AB öncülüğünde, Venezuela'da yeni başkanlık seçimleri hedefiyle ülkedeki siyasi krize ilişkin Uluslararası Temas Grubu kurulduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Temas Grubu üyeleri arasında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay gibi ülkeler bulunuyor.

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı JuanGuaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.


Son Güncelleme: 04.02.2019 10:43
Anahtar Kelimeler:
ABLatin Amerika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'nın en zengin ülkeleri her zaman en sağlıklı yaşanan ülkeler değil
Avrupa'nın en zengin ülkeleri her zaman en sağlıklı yaşanan ülkeler değil
İngiliz milletvekillerinden Suudi Arabistan'a işkence suçlaması
İngiliz milletvekillerinden Suudi Arabistan'a işkence suçlaması
Anket: Fransızların ve Almanların yarısı İslam'a olumsuz bakıyor
Anket: Fransızların ve Almanların yarısı İslam'a olumsuz bakıyor
Afrin zeytini İsviçre Parlamentosu'nda
Afrin zeytini İsviçre Parlamentosu'nda
IŞİD'in zulmüyle din değiştiren Müslümanlar
IŞİD'in zulmüyle din değiştiren Müslümanlar
Etiyopya'da iki cami ateşe verildi
Etiyopya'da iki cami ateşe verildi
Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu
Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu
Bolivya'nın geleneksel Paceno Festivali'nde 'hıyar' Pepino ritüeli
Bolivya'nın geleneksel Paceno Festivali'nde 'hıyar' Pepino ritüeli
Hindistan'da yeni yasanın ardından çocuk tecavüzcüsüne ilk idam kararı
Hindistan'da yeni yasanın ardından çocuk tecavüzcüsüne ilk idam kararı
Portekiz Guaıdo'yu “Geçici devlet başkanı olarak“ tanıdı
Portekiz Guaıdo'yu “Geçici devlet başkanı olarak“ tanıdı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim