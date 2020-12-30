banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli bastırdı ve kazandı!
Pilli bastırdı ve kazandı!
Kırbaç gerek…
Kırbaç gerek…
Soğuk savaşın yeni adı: Gen savaşları
Soğuk savaşın yeni adı: Gen...
“Benim neyim eksik” safsatası
“Benim neyim eksik” safsatası
banner376
Flaş Haber
KKTC'de yerel vakada rekor
Kapat

AB ve İngiltere ticaret anlaşması bugün imzalanıyor

Avrupa Birliği ile İngiltere arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek ticaret anlaşması bugün imzalanıyor..

30 Aralık 2020 Çarşamba 09:00
AB ve İngiltere ticaret anlaşması bugün imzalanıyor
banner337
banner351

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Birleşik Krallık ile uzlaşılan ticaret anlaşmasının üye ülkeler tarafından onaylandığını açıkladı.

AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanması kararı alındığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın Avrupa Parlamentosu (AP) onayı henüz alınmadığı için 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Açıklamada, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un anlaşmayı bugün imzalayacakları bildirildi.

banner341
Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda geçen hafta uzlaşı sağlamıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ab Ingiltere Ticaret Anlaşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
200 yıl günlükte 6 Aborjin'in katledildiği iddiası
200 yıl günlükte 6 Aborjin'in katledildiği iddiası
İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu
İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu
AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak
AB, BioNTech-Pfizer aşısından 100 milyon doz daha alacak
Mutasyona uğrayan tür ABD'de de görüldü
Mutasyona uğrayan tür ABD'de de görüldü
Fransız Bilim Konseyi: Kontrolsüz COVID-19 dalgası başlayabilir
Fransız Bilim Konseyi: Kontrolsüz COVID-19 dalgası başlayabilir
Dünya genelinde aşılama çalışmalarında son durum
Dünya genelinde aşılama çalışmalarında son durum
2020 felaketler yılı oldu
2020 felaketler yılı oldu
Guterres: 2021'i şifa yılı yapalım
Guterres: 2021'i şifa yılı yapalım
Boeing 737 Max, iki yıl aradan sonra yeniden uçuş yapacak
Boeing 737 Max, iki yıl aradan sonra yeniden uçuş yapacak
8 personele 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı
8 personele 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim