AB ve Avrupa ülkelerinden Beyrut'a maddi yardım

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 158 kişinin ölümüne ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan şiddetli patlamanın ardından Fransa ve Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülüğünde videokonferans aracılığıyla "Uluslararası Beyrut ve Lübnan Halkına Destek Konferansı" düzenlendi.

AB de Lübnan'a 30 milyon euro daha yardım yapacağını duyurdu. Daha önce 33 milyon euro değerinde yardım yapacağını açıklayan AB'nin toplam yardım miktarı 63 milyon euroya ulaştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Beyrut'taki insanların yardıma ve umuda ihtiyaç duyduğunu belirterek, insani yardım ve kalkınma işbirliği fonlarından 20 milyon euro daha taahhütte bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, toplantının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Lübnan halkını desteklemeye kararlı olduklarını belirterek, Lübnan'a 20 milyon İngiliz sterlini değerinde yardımda bulunacaklarını aktardı.

Toplam 252,7 milyon euro yardım toplandı

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından düzenlenen konferansta Beyrut için 252,7 milyon euro yardım toplandı.

Konferansa katılan liderler, "bu yardımın BM'nin liderliğinde koordine edilmesi ve doğrudan Lübnan halkına en yüksek verimlilik ve şeffaflıkla ulaştırılması gerektiğini" ifade etti.

Liderler, aynı zamanda patlamaya ilişkin soruşturmanın tarafsız, güvenilir ve bağımsız şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

Beyrut için yardımda bulunanların arasında Fransa (30 milyon euro), Almanya (20 milyon euro), Avrupa Birliği (63 milyon euro) ve İngiltere (20 milyon sterlin) bulunuyor.

ABD

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre de ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı videokonferansta Beyrut Limanı'ndaki saldırının atlatılmasında yardım sağlanması için ABD'nin Lübnan halkının yanında olduğunu vurguladı.

Lübnan hükümetini olaya ilişkin kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmaya çağıran ve gerekirse ABD'nin de bu konuda yardıma hazır olduğunu belirten Trump, Lübnan halkına sakin olmaları çağrısında bulundu.

Trump, barışçıl göstericilerin meşru şeffaflık, reform ve hesap sorulması çağrılarını desteklediklerini bildirdi.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi. Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.