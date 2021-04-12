AB ülkelerine Johnson and Johnson aşılarının dağıtımı başladı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) geliştirilen aşıları teslim almaya başladı.

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, "Anlaşmaya uygun olarak Johnson and Johnson aşılarının ilk dozları bugün depolardan üye ülkelere doğru yola çıktı." dedi.

Johnson and Johnson firmasının tek doz olarak uygulanan Kovid-19 aşısı bugüne kadar sadece ABD'de kullanılıyordu. Aşının, AB ülkelerinde kullanımı için gerekli onay 11 Mart'ta çıkmıştı.

Johnson and Johnson'ın, AB ülkelerine yılın ikinci çeyreğinde 55 milyon doz aşı sağlaması bekleniyor.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon ve Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 9 Nisan'da Johnson and Johnson tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kanda pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olup olmadığını araştırmaya başlamıştı.

EMA, İngiliz-İsveç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının pıhtılaşma sonucu damar tıkanmasına neden olabileceği şüphesi üzerine inceleme yapmış, AstraZeneca aşısıyla pıhtılaşma vakaları arasında bağ olduğunu belirtmişti.

Buna rağmen bu tür bir yan etkinin "çok nadir" görüldüğü, aşının faydalarının risklerinden fazla olduğu vurgulanmıştı. Bazı Avrupa ülkeleri, aşının kullanımında yaş sınırlaması getirmişti.

AB, haziran sonuna kadar üye ülkelere dağıtılacak Kovid-19 aşılarıyla yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasını planlıyor.

AB yetkilileri, bu yılın başından mart sonuna kadar üyelere 100 milyon dozdan biraz fazla aşının teslimatının yapıldığını bildirmişti. Haziran sonuna kadar da 360 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtılması öngörülüyor.

Böylece yaklaşık 450 milyon nüfuslu AB ülkelerinde yaşayan yetişkin nüfusun yüzde 70'ine yılın ikinci çeyreğinin sonunda, yani haziran ayı bitimine kadar aşıların uygulanmış olması hedefleniyor.

EMA, şu ana kadar AB ülkelerinde 4 aşının kullanımına onay verdi. Bunlar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar.

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