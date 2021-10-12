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AB ülkelerinden `nükleer enerjiyi yeşil yatırım olarak sınıflama` çağrısı

Avrupa Birliği üyesi 10 ülke nükleer enerjinin yeşil yatırım sınıflandırmasında yer almasını istedi. Nükleer enerji kaynaklarının Avrupa'nın karbonsuz elektrik üretiminin yaklaşık yarısını sağladığı vurgulandı.

12 Ekim 2021 Salı 08:47
AB ülkelerinden `nükleer enerjiyi yeşil yatırım olarak sınıflama` çağrısı

Elektrik üretimlerinde nükleer santrallerin önemli yer tuttuğu AB üyesi Fransa, Macaristan, Polonya, Finlandiya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Romanya, Slovakya ve Slovenya'nın ilgili bakanları, AB Komisyonu'na ortak imzalı mektup gönderdi.

Mektupta, son dönemde enerji fiyatlarının artış gösterdiği anımsatılarak, enerjide üçüncü ülkelere bağımlılığı hızla azaltmanın önemine işaret edildi.

Nükleer enerji kaynakları Avrupa'nın karbonsuz elektrik üretiminin yarısını sağlıyor”

Yenilenebilir kaynakların enerji dönüşümünde kilit rol oynadığı belirtilen mektupta, "İhtiyaçları yeterli ölçüde karşılamak için diğer karbonsuz enerji kaynaklarına ihtiyacımız var. Nükleer enerji çok önemli." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, nükleer enerji kaynaklarının Avrupa'nın karbonsuz elektrik üretiminin yaklaşık yarısını sağladığı anımsatılarak, nükleer sanayinin 60 yıldan uzun süredir Avrupa'da güvenli biçimde faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Avrupa'da 14 ülkede 126 nükleer reaktör bulunduğu hatırlatılan mektupta, sektörün benzersiz teknolojilere sahip olduğu, üye ülkeler arasında iş birliğinin artması halinde yakın zamanda modern reaktörlerin inşa edilebileceği belirtildi.

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“Nükleer teknolojilerin de adil biçimde değerlendirilmesi” vurgusu

Mektupta, AB üyesi ülkelerin kendi enerji kaynak çeşitlerini belirleyebileceklerine işaret edilerek, burada nükleer teknolojilerin de adil biçimde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Nükleer enerjinin Avrupa'da yeşil yatırım sınıflandırma çerçevesine dahil edilmesi gerektiği belirtilen mektupta, nükleer enerjinin iklim değişimi ile mücadelede etkili, güvenli ve rekabetçi bir kaynak olduğu ifade edildi.

Mektupta ekonominin karbonsuzlaştırılması için enerji üretim ve tüketim kalıplarının değiştirilmesi ve kapsamlı dönüşüm yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Yeşil yatırımları içeren son liste birkaç ay içinde açıklanacak

AB Komisyonu, doğal gaz ve nükleer enerjiyi yeşil yatırımlar kategorisine dahil edip etmemek konusunda henüz karar vermedi.

Komisyonun birkaç ay içinde yeşil yatırımları içeren son listesini açıklaması bekleniyor.

AB ülkelerinin elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABNükleer EnerjiYeşil Yatırım
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