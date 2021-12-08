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AB ülkelerinde polis teşkilatlarının daha fazla işbirliği için teklif hazırlandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB ülkelerinin polis teşkilatlarının birbirleriyle daha fazla sınır ötesi iş birliği, bilgi değişimi ve ortak operasyon yapması için yasal teklif hazırladı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 17:15
AB ülkelerinde polis teşkilatlarının daha fazla işbirliği için teklif hazırlandı

AB'nin yönetmelik teklif paketinde, AB içinde faaliyet gösteren suç örgütlerinin yüzde 65'inin birden fazla ülkenin vatandaşlarından oluştuğu, bu örgütlerin yüzde 70'inin birden fazla ülkede aktif olduğu belirtildi.
Teklifte, polis iş birliği için yasal düzenleme yapılması, burada AB ülkelerinin kolluk kuvvetleri arasında bilgi değişimine yönelik maddeler bulunması isteniyor.
Ayrıca operasyonel polis iş birliğinde özel olarak sıcak takip ve sınır ötesi gözetlemeler gibi alanlarda teknik, operasyonel ve yasal engellerin kaldırılması talep ediliyor.
Örneğin polisten kaçan bir aracın takip edilmesinde bir AB ülkesinden diğerine geçildiğinde polislerin geçtikleri ülkede takibe devam edip edemeyeceği, silahlarını kullanıp kullanamayacağı veya geçtikleri ülkedeki polislerle nasıl iletişim kuracaklarına dair yasal zemin oluşturuluyor.


AB, KARMAŞIK SİSTEMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYOR

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AB yetkilileri, şu anda yürürlükteki polis iş birliği ve veri değişimi gibi konuları içeren kuralların çok açık olmadığını ve uygulamalarda bazen zorluklar yaşandığını ifade ediyor.
AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, konuyla ilgili basın toplantısında, mevcut yasal düzenlemelerin çok karmaşık olduğunu, AB ülkelerinin polis teşkilatları arasında 60'tan fazla ikili ve bölgesel anlaşma bulunduğunu ancak ortak bir düzenlemenin bugüne kadar yapılmadığını söyledi.
Şu anda AB üyelerinin polisleri arasında parmak izi gibi bilgilerin değişiminin mümkün olduğunu aktaran Johansson, buna yüz fotoğraflarının da eklenmesini istediklerini bildirdi.
Johansson, bir AB ülkesindeki polisin üzerinde çalıştığı olay hakkında başka AB ülkesindeki bilgilere kısa sürede erişebilmesini istediklerini, bilgi alışverişi için bir merkez kurulmasını önerdiklerini, Europol'ün bu sistemin merkezinde olmasını planladıklarını dile getirdi.
AB Komisyonunun hazırladığı teklifi Avrupa Parlamentosu ile AB Konseyi inceleyecek ve uygun bulunursa kabul edecek.
 

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Son Güncelleme: 08.12.2021 18:07
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