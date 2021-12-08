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AB: “Ukrayna'yla ittifak dış politikamızın temel eksenlerinden olmayı sürdürecek”

 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'yla ittifakın AB'nin dış politikasının temel eksenlerinden olmayı sürdüreceği söyleyerek, bu ülkenin egemenliğine saygı göstermemesi durumunda Rusya'nın bedel ödeyeceği mesajını yineledi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 18:15
AB: “Ukrayna'yla ittifak dış politikamızın temel eksenlerinden olmayı sürdürecek”

Michel, video konferans yönetimiyle düzenlenen geleneksel AB Büyükelçiler Konferasındaki hitabında AB'nin son 1 sene içinde dünya siyasetinde stratejik etkisini artırdığını, bu etkiyi yakın çevresindeki çatışmaların çözülmesi için kullandığını ve (Belarus'tan) AB sınırlarına yönelen provokasyonları yönettiğini kaydetti.

AB'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ve iklim değişikliği ile mücadelede öncü rol üstlendiğini belirten Michel, gelecek sene için Batı Balkanlar ve Doğu Ortaklığı kapsamındaki ülkelerle iş birliğinin AB'nin stratejik öncelikleri arasına yer almaya devam edeceğini ifade etti.

"Ukrayna ile ittifak, dış politikamızın temel eksenlerinden olmaya devam edecek." diyen Michel, şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın egemenliği yine Rus birlikleri tarafından tehdit edilirse hem siyasi hem de ekonomik olarak ödenmesi gereken çok yüksek bir bedel olacağı konusunda çok net mesajlar verdim. Rusya ile en üst düzeyler de dahil olmak üzere dostça diyalogun gereğine inanmaya devam ediyorum."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün AB Büyükelçiler Konferansı'na gönderdiği video mesajında Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı saldırgan eylemde bulunması halinde bu ülkeye sert yaptırımlar uygulayacakları tehdidinde bulunmuştu.

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AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN

Azerbaycan ve Ermenistan arasında kendisi ve ekibinin çalışmaları neticesinde doğrudan bir iletişim kanalı kurulduğuna işaret eden Michel, "Gelecek hafta iki ülke liderleriyle Brüksel'de bir akşam yemeğine ev sahipliği yapacağım." dedi.

AB Konseyinden 19 Kasım'da yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın aralık ayında Brüksel'de bir araya geleceğini bildirilmişti.

Michel, Kafkasların da daha az görünür olmakla beraber AB için stratejik bir bölge olduğunun altını çizdi ve Gürcistan'ın istikrarına olan verilen önemi vurguladı.

AB Konseyi Başkanı, gelecek sene düzenlenecek AB-Afrika Zirvesi için yoğun hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

AB liderlerinin yılın son zirvesi için 16-17 Aralık'ta Brüksel'de bir araya gelmesi bekleniyor.

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Son Güncelleme: 08.12.2021 18:19
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