AB Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine de tepki gösterdi.

AB, Rusya'ya Kerç Boğazı'nda yakaladığı denizcileri ve el koyduğu Ukrayna'ya ait gemileri serbest bırakması çağrısında bulundu.

AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumu ardından kabul edilen sonuç bildirgesinde, Rusya'ya yakaladığı denizcileri şartsız serbest bırakması, el koyduğu Ukrayna'ya ait gemileri geri vermesi ve Kerç Boğazı'ndan tüm gemilerin serbest geçişine izin vermesi istendi.

Bildirgede, Rusya tarafından Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Rus pasaportu verilmesinin kolaylaştırılmasından duyulan endişe ifade edildi.

AB'nin Ukrayna'nın doğusundaki durumu yakından takip etmeye devam edeceğine dikkat çekilen bildirgede, Minsk Anlaşması'na aykırı biçimde verilen Rus pasaportlarının tanınmaması dahil bazı yeni önlemlerin alınabileceği uyarısında bulunuldu.

MH-17 UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

Bildirgede, 17 Temmuz 2014 tarihinde Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan MH-17 sefer sayılı uçağın, Ukrayna-Rusya sınırında yerden atılan bir füzeyle düşürülmesi ve uçaktaki 288 yolcu ve 15 mürettebat hayatını kaybetmesinin üzerinden yaklaşık 5 yıl geçtiği anımsatıldı.

Ayrıca, yayımlanan sonuç metninde, AB'nin, Malezya Havayolları'na ait MH-17 uçağının Ukrayna'nın doğusunda düşürülmesini araştıran Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 4 kişi hakkında uluslararası tutuklama talebinde bulunması yönündeki kararından memnuniyet duyduğu bildirildi.



Bildirgede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri "yasa dışı" olarak nitelendirilerek, bu faaliyetlerden duyulan endişe de kaydedildi.Türkiye'nin söz konusu faaliyetlerinin AB-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkilediği belirtilen bildirgede, Türkiye'ye "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) egemenlik haklarına saygı duyması" çağrısında bulunuldu.Bildirgede, süreci yakından izleyecek olan AB Konseyi'nin, komisyona "gecikmesizin uygun tedbirlerin alınması için seçenekler sunma" davetinde bulunacağı vurgulandı.Öte yandan, Türkiye, AB'nin iddialarına geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sert tepki göstermişti.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AB’nin bu taraflı ve gerçeklerden kopuk tavrını değiştirmeye davet ediyoruz. Türkiye bütün çevre denizlerinde olduğu gibi Ege ve Doğu Akdeniz’de de barış ve istikrardan yana olagelmiştir. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hakları ve çıkarları hilafına adım atanlar, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’yi bölgede yok saymaya kalkışanlar, bu amaçlarına asla ulaşamayacaklar." ifadelerine yer verilmişti.Ayrıca, Libya'da barışın ve uzun süreli istikrarın AB için ortak öncelik olduğuna değinilen metinde, AB'nin Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kapsayıcı siyasi çağrısı yinelendi.