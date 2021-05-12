banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

AB turistik seyahatlere izin vermek için bazı ülkelerle görüşmeler yapıyor

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, bu yaz aşı sertifikası sayesinde AB'ye turistik seyahatlere izin verebilmek için bazı ülkelerle görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:00
AB turistik seyahatlere izin vermek için bazı ülkelerle görüşmeler yapıyor
banner337

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, AB Genel İşler Konseyi Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin aşı sertifikasını kullanıma sokmak amacıyla teknik ve yasal çalışmaların sürdüğünü, bu yaza kadar bu çalışmaları tamamlamayı ümit ettiklerini söyledi.

Sertifikanın akıllı telefonlarla uyumlu olacağını ve diğer AB ülkeleriyle işlerliği bulunması gerektiğini vurgulayan Sefcovic, dünyanın diğer bölgelerinden turistleri de ağırlamak istediklerini ifade etti.

"Bu yüzden ABD, Dünya Sağlık Örgütü ve komşularımızla görüşmelerimiz hakkında bakanlara bilgi verdim." diyen Sefcovic, bu ülkelerin hangileri olduğu hakkında bilgi vermedi.

banner341
Şu ana kadar aşı sertifikası konusunda çok iyi ilerleme kaydettiklerini belirten Sefkovic, "Bunu yazdan önce sonuçlandıracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

AB'nin haziran ayında kullanıma sunmayı öngördüğü aşı sertifikası, öncelikle AB içinde yaşayanların birlik sınırları içinde seyahat kısıtlamalarına maruz kalmadan seyahat edebilmesini amaçlıyor.

Kişilerin aşı bilgileri, negatif PCR test sonucu ve daha önce Kovid-19 geçirdiyse antikor durumunu gösteren bilgileri içerecek sertifikanın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yapılan çalışmayla küresel uyumluluğunun da olması planlanıyor.

AB yetkilileri, aşı sertifikalarının ilerleyen dönemde küresel anlamda geçerli olabilmesi gerektiğini savunuyor.

banner360
Son Güncelleme: 12.05.2021 10:10
Anahtar Kelimeler:
Turistik Seyahat IzniAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BMGK yeniden toplanacak
BMGK yeniden toplanacak
İsrailli Yetkililer, Gazze'ye “ağır bedel ödeteceklerini“ söyledi
İsrailli Yetkililer, Gazze'ye “ağır bedel ödeteceklerini“ söyledi
BM: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor
BM: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor
Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde Perşembe başlayacak
Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde Perşembe başlayacak
Arap Birliği, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı
Arap Birliği, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü UYARDI!
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü UYARDI!
Netanyahu'dan açıklama
Netanyahu'dan açıklama
İsrail güçlerinin saldırılarının ardı arkası kesilmiyor
İsrail güçlerinin saldırılarının ardı arkası kesilmiyor
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
İsrail Gazze Şeridi'nde bir okulu ve evleri hedef aldı
İsrail Gazze Şeridi'nde bir okulu ve evleri hedef aldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim