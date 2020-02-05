banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122512
ALTIN
300.457
DOLAR
5.9817
STERLİN
7.7890
EURO
6.6028
Tatar’ın zorlu yolu
Tatar’ın zorlu yolu
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Reşit olmayan asker kaçakları
Reşit olmayan asker kaçakları
Değirmenin suyu nereden?
Değirmenin suyu nereden?

AB, Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' planını reddetti

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'ya barış getirme vaadiyle ABD tarafından sunulan "Yüzyılın Anlaşması" planını reddederek, İsrail'in daha fazla Filistin toprağı ilhak etmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

AB, Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' planını reddetti

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'ya barış getirme vaadiyle ABD tarafından sunulan "Yüzyılın Anlaşması" planını reddederek, İsrail'in daha fazla Filistin toprağı ilhak etmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 07:17
AB, Trump'ın 'Yüzyılın anlaşması' planını reddetti

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için 28 Ocak'ta sunduğu plana ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail-Filistin sorununu barışçıl bir şekilde çözecek her türlü girişimi desteklediğini belirten Borrell, "AB, 1967 sınırları dahilinde iki devletli çözümü desteklemeye devam ediyor" vurgusunu yaptı.

İki bağımsız devletin eşit toprak dağılımına sahip olması gerektiğini savunan Yüksek Temsilci, "ABD'nin sunduğu girişim, üzerinde uluslararası anlaşma sağlanmış ölçütlerle uyuşmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

banner317
'İki taraf kendi arasında çözmeli'

Borrell, adil ve kalıcı barış için iki tarafın da müzakerelere dahil olması gerektiğine dikkat çekerken, özellikle sınır konuları, Kudüs'ün statüsü, güvenlik ve mülteci sorunlarının taraflar arasında çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı faaliyetlerden kaçınmaları için iki tarafa da çağrıda bulunan Borrell, "Ürdün Vadisi ve Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakına ilişkin açıklamalardan özellikle endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.


 

Son Güncelleme: 05.02.2020 10:25
Anahtar Kelimeler:
Ab Trump Yüzyılın Anlaşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor: Ölü sayısı 491'e çıktı
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor: Ölü sayısı 491'e çıktı
Hafter milisleri sivilleri hedef almaya devam ediyor: 3 ölü
Hafter milisleri sivilleri hedef almaya devam ediyor: 3 ölü
Görme engelli adamın kaza sonrası gözleri açıldı
Görme engelli adamın kaza sonrası gözleri açıldı
Corona virüsüne karşı geliştirilen ilacın testleri başladı
Corona virüsüne karşı geliştirilen ilacın testleri başladı
Bm:
Bm: "idlib'de Güvenli Yer Kalmadı. Her Yere Bomba Düşüyor"
İrlanda, Google'a İnceleme Başlattı
İrlanda, Google'a İnceleme Başlattı
İngiltere vatandaşlarından Çin'i terk etmelerini istedi
İngiltere vatandaşlarından Çin'i terk etmelerini istedi
Pekin Büyükelçiliği'nden Çin'deki Türk vatandaşlarına “irtibatınızı paylaşın“ çağrısı
Pekin Büyükelçiliği'nden Çin'deki Türk vatandaşlarına “irtibatınızı paylaşın“ çağrısı
AB'de 4 ölümden 1'i kanserden
AB'de 4 ölümden 1'i kanserden
Almanya'da çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi
Almanya'da çikolatadan yapılan kıyafetlerle moda defilesi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim