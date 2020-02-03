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AB temsilcisi: “İsrailliler ile Filistinlilerin uzlaşmadığı hiçbir anlaşma başarılı olmayacak“

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailliler ile Filistinliler arasında, iki tarafın uzlaşma sağlamadığı hiçbir anlaşmanın başarılı olamayacağını söyledi.

AB temsilcisi: “İsrailliler ile Filistinlilerin uzlaşmadığı hiçbir anlaşma başarılı olmayacak“

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrailliler ile Filistinliler arasında, iki tarafın uzlaşma sağlamadığı hiçbir anlaşmanın başarılı olamayacağını söyledi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 08:19
AB temsilcisi: “İsrailliler ile Filistinlilerin uzlaşmadığı hiçbir anlaşma başarılı olmayacak“

Ürdün devlet televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, başkent Amman'a bir ziyaret gerçekleştiren Borrell, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Borrell, görüşmede, "İsrailliler ile Filistinliler arasında, iki tarafın uzlaşma sağlamadığı hiçbir barış anlaşması başarılı olamayacak." dedi.

Borrell, Safedi ile görüşmesinin ardından Ürdün Kralı Abdullah tarafından kabul edildi.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ürdün ile AB arasındaki ortaklık ve işbirliği, bu işbirliğini geliştirme yolları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

AB'nin Ürdün'e çeşitli alanlarda verdiği destekten övgüyle söz eden Kral Abdullah, Filistin meselesi konusunda ülkesinin değişmez tutumuna vurgu yaparak, iki devletli çözüm temelinde Filistin-İsrail çatışmasının sona ermesi gerektiğini kaydetti.

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Bu konuda AB'nin oynadığı rolün önemine dikkati çeken Kral Abdullah, bölgedeki krizlere siyasi çözüm bulunması konusunda çabaların artırılması gerektiğini belirtti.

Borrell de Ürdün'ün bölge istikrarı için oynadığı rolün önemine işaret etti.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, dün Ürdün'e gelmişti.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Son Güncelleme: 03.02.2020 11:26
Anahtar Kelimeler:
İsrailliler Ile Filistinlilerin Uzlaşmadığı Hiçbir AnlaşmaJosep Borrell
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