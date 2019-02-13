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AB Suudi Arabistan'ı kara listeye ekledi

AB Suudi Arabistan'ı kara listeye ekledi

13 Şubat 2019 Çarşamba 20:45
AB Suudi Arabistan'ı kara listeye ekledi

Avrupa Birliği Komisyonu, Suudi Arabistan, Panama, Nijerya ve Libya'yı kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekledi.

Brüksel'in, Suudi Arabistan’ın listeye alınmaması konusunda bu ülkeyle yoğun ticari ilişkilerde bulunan bazı üye ülkelerin yoğun diplomatik baskısına rağmen Riyad’ı da listeye dahil etmesi yankı uyandırdı.

Söz konusu liste itibar kaybının yanı sıra AB ülkeleri ile mali ve ticari ilişkileri de zorlaştırıyor. Ayrıca AB bankalarının listeye alınan ülkelerle yapılacak işlemler ve ödemeler sırasında ilave kontroller yapmasını zorunlu kılıyor.

AB ülkelerinin, bu listeyi bir ay içinde, uzatma talebi gelmesi halinde ise en fazla iki ay içinde onaylaması gerekiyor. Üyeler, nitelikli çoğunluğa ulaşmaları halinde listeyi reddetme haklarına sahip.

Listeyi hazırlayan AB Komisyonu’nun hukuk işlerinden sorumlu temsilcisi Vera Jourova, basın toplantısında yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin bu listeyi kabul edecekleri konusunda güveninin tam olduğunu söyledi.

Listeden çıkarılanlar
AB Komisyonu, Bosna Hersek, Guyana, Laos, Uganda ve Vanuatu’yu ise bu listeden çıkardığını açıkladı.

AB Komisyonu’nun, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle güncellediği liste son haliyle şu şekilde: “Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer aldı.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları, şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Ab Suudi Arabistan
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