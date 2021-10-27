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AB: "Sudan'daki durumun derhal düzelmemesinin ciddi sonuçları olur"

Avrupa Birliği (AB), Sudan'daki durum derhal tersine çevrilmezse, bunun ülkeye sağlanan finansal destek konusu da dahil olmak üzere "ciddi sonuçlar" doğuracağını bildirdi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 09:15
AB: "Sudan'daki durumun derhal düzelmemesinin ciddi sonuçları olur"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, Sudan'daki askeri darbe girişimini, Başbakanın, birçok bakanın ve sivil toplum temsilcilerinin hukuksuz biçimde tutuklanmasını kınadığı belirtildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ülke çapında olağanüstü hal (OHAL) ilan etmesi, anayasanın temel maddelerini askıya alması ve idari yapıların feshedilmesinin şiddetle kınandığı kaydedilen açıklamada, "Durum derhal tersine çevrilmezse, finansal destek de dahil olmak üzere, AB'nin angajmanına ilişkin ciddi sonuçlar doğacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin barışçıl protesto hakkına saygı duyulması, güvenlik güçlerinin ölçülü davranması, şiddet ve daha fazla kan dökülmesinin önüne geçilmesi ve insan hakları ihlallerinin faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.

"İletişim ağlarına erişim gecikmeden geri yüklenmelidir." ifadesi kullanılan açıklamada, AB'nin Sudan'ın demokratik geçişine verdiği kuvvetli destek vurgulandı.

AB, dün de Başbakan Abdullah Hamduk ile bazı sivil yöneticilerin ordu tarafından gözaltına alınmasını kınamıştı.

SUDAN'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ

Sudan'da 25 Ekim sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonulmuştu.

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Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonularak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurmuştu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirilmişti.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemişti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonundaki açıklamasında, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını söylemişti.

SUDAN'DAKİ SİYASİ KRİZ

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimi"ne sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle, yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve hükümetteki sivil kanadı destekleyen gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

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Son Güncelleme: 27.10.2021 09:38
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