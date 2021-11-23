AB seyahat kurallarını gözden geçirecek

AB, son dönemde artan COVID-19 vakaları nedeniyle üye ülkelerin aldığı farklı tedbirleri uyumlandırmaya ve seyahatlerle ilgili kuralları revize etmeye hazırlanıyor.

Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, AB'de COVID-19 vakalarındaki artış ve üye ülkelerin farklı olarak sıkılaştırdığı tedbirler ele alındı.

AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, yaptığı konuşmada "Bu konuda bölünmeyi önlememiz gerekiyor." dedi.

Kyriakides, "Dijital COVID-19 Sertifikası" uygulamasının tüm üye ülkeleri birleştiren bir unsur olduğuna değinerek, komisyonun bu hafta içinde AB'deki mevcut seyahat kurallarında salgının yeni durumuna uygun şekilde düzenlemelere gideceğini söyledi.

AB Komisyonunun 24 Kasım'da üye ülkelerin AB temsilcilerine, AB ile üçüncü ülkeler arasında zorunlu olmayan seyahatlerle ilgili önerilerini sunması bekleniyor.

Seyahatlere yasak getirilmesinin öneriler arasında yer almayacağı ancak bazı ülkelerdeki kapanma kararları ve salgının seyrinin seyahatleri etkileyeceği öngörülüyor.