banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dr. Küçük 38’inci ölüm yıldönümünde yarın anılacak
Dr. Küçük yarın anılacak
Başbakan yurda döndü
Başbakan yurda döndü
Sucuoğlu yaslı gitti şen geldi…
Sucuoğlu yaslı gitti şen geldi…
Denktaş'ı andık
Denktaş'ı andık
banner405

AB: Rusya'ya ekonomik yaptırımlar 6 ay uzatıldı

Avrupa Birliği, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı. Karara gerekçe olarak Ukrayna ve Rusya arasındaki ilşkiler gösterildi.

14 Ocak 2022 Cuma 08:50
AB: Rusya'ya ekonomik yaptırımlar 6 ay uzatıldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan açıklamada, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırımların 31 Temmuz 2022'ye kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı açıklandı.

Açıklamada, yaptırımları uzatma kararının 16 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi'nde Minsk anlaşmalarının uygulanmasına yönelik son değerlendirme neticesinde alındığı ifade edildi.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi ülkeler, Rusya'ya silah satışı yapmıyor.

banner341
Rusya'nın bazı hassas teknolojileri alması kısıtlanıyor

Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı hassas teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2022'de son buluyordu.

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

AB'nin ekonomik yaptırımlar dışında Rusya'ya yönelik diplomatik tedbirler ile kişileri hedef alan seyahat yasağı ve varlıkların dondurulması gibi bireysel yaptırımları da bulunuyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da 2021'de 3 bin 598 kişi koleradan öldü
Nijerya'da 2021'de 3 bin 598 kişi koleradan öldü
Brezilya'da heyelan: Binlerce kişi tahliye edildi
Brezilya'da heyelan: Binlerce kişi tahliye edildi
Araştırma: Son 7 sene en sıcak yıl oldu
Araştırma: Son 7 sene en sıcak yıl oldu
BM: Küresel ekonomik toparlanma hız kaybediyor
BM: Küresel ekonomik toparlanma hız kaybediyor
Delta Airlines: 2021'in son çeyreğinde 408 milyon dolar zarar ettik
Delta Airlines: 2021'in son çeyreğinde 408 milyon dolar zarar ettik
Guterres ABD-Rusya arasında oluşabilecek çatışma tehdidini değerlendirdi
Guterres ABD-Rusya arasında oluşabilecek çatışma tehdidini değerlendirdi
Brüksel'de bebeklere en çok Muhammed ismi verildi
Brüksel'de bebeklere en çok Muhammed ismi verildi
DSÖ: Afrika'da yaklaşık 1 milyar insana tek doz aşı yapılmadı
DSÖ: Afrika'da yaklaşık 1 milyar insana tek doz aşı yapılmadı
DSÖ'den tavsiye kararı
DSÖ'den tavsiye kararı
Kovid-19’u ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi
Kovid-19’u ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim