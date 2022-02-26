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AB, Putin ve Lavrov'u yaptırım listesine aldı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yaptırım listesine alındığını duyurdu.

26 Şubat 2022 Cumartesi 10:30
AB, Putin ve Lavrov'u yaptırım listesine aldı

AB Dışişleri Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle olağanüstü toplandı.
Toplantının ardından basına açıklama yapan Borrell, Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulanması kararının alındığını ifade etti.
Borrell, böylece Suriye'deki Beşşar Esed ve Belarus'taki Aleksandr Lukaşenko gibi söz konusu iki liderin de AB'nin yaptırım rejimine tabi tutulacağını, varlıklarının dondurulacağını kaydetti.
AB'NİN YAPTIRIMLARI
Halihazırda AB ülkelerinin ilk yaptırım paketi yürürlüğe girmiş durumda. Ayrıca, dün gece AB Liderler Zirvesi'nde ikinci yaptırım paketi de belirlendi. İkinci paketin resmi onay süreci devam ediyor.

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AB, ilk paketle, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir yürürlüğe aldı.
Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükûmet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlardan fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi tutuldu.
Rus devleti ve hükûmetinin AB sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlandı.
İnternet Araştırma Ajansı, Rossiya Bank, Promsvyazbank ve Vnesheconombank (VEB.RF) gibi kurumlar da yaptırım listesinde yer aldı.
İkinci paketle de AB, Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımlara karar verdi.
 

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Son Güncelleme: 26.02.2022 13:21
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