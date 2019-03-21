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AB'nin yüzde 43'ü ormanlık alandan oluşuyor

AB'nin yüzde 43'ü ormanlık alandan oluşuyor

21 Mart 2019 Perşembe 12:39
AB'nin yüzde 43'ü ormanlık alandan oluşuyor

Avrupa Birliği'nin (AB) yüzde 43'ünün ormanlık ve ağaçlık alandan oluştuğu açıklandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla AB'deki ormanlık ve ağaçlık alanlara ilişkin son verilerini yayımladı. 

Buna göre, AB ülkelerinin yaklaşık 182 milyon hektar ormanlık ve ağaçlık alana sahip olduğu ortaya çıktı.

Verilere göre, AB'nin yüzde 43'ünü ormanlık alanlar oluşturuyor. Tarım için kullanılan alanların oranı ise yüzde 41 olarak kayda geçti.

EN FAZLA ORMANLIK ALAN İSVEÇ'TE

AB ülkeleri arasında en fazla ormanlık alana sahip ülke İsveç (30,5 milyon hektar) olarak ön plana çıkarken, bu ülkeyi İspanya (27,6 milyon hektar) ve Finlandiya (23 milyon hektar) takip etti. Söz konusu ülkeler, AB'deki ormanlık ve ağaçlık alanın toplam yüzde 29,4'ünü oluşturdu. 

Rapordaki verilere göre, Türkiye 21,9 milyon hektar ormanlık ve ağaçlık alana sahip bulunuyor. Türkiye bu rakamla, 28 AB üyesiyle karşılaştırıldığında dördüncü sırada yer alarak, Fransa (17,6 milyon hektar), Norveç (14,1 milyon hektar), Almanya (11,4 milyon hektar), İtalya (11,1 milyon hektar) ve Polonya (9,4 milyon hektar) gibi birçok üye ülkeyi geride bıraktı.

Son Güncelleme: 21.03.2019 15:49
Anahtar Kelimeler:
AB Ormanlık Alan
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