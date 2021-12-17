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AB'nin COVID-19 ilaç planı: Ortaklaşa alım

Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, COVID-19 hastalarının tedavisi için üretilen ilaçların aşılarda olduğu gibi AB ülkelerince ortaklaşa alınmasına yönelik çalışmaların ilerletilmesini istedi.

17 Aralık 2021 Cuma 09:30
AB'nin COVID-19 ilaç planı: Ortaklaşa alım

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi devam ederken, salgınla ilgili görüşmelerin ardından zirve bildirisinin COVID-19 ile ilgili kısmı kamuoyuna açıklandı.

Bildiride, Omicron varyantının Avrupa genelinde yayılması ve vaka sayılarındaki artışa karşı aşılamaların artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Bildiride, "Aşılamaya ek olarak COVID-19 ilaçlarına ilişkin, ortak temin dahil, AB stratejisinin uygulanması ileri taşınmalıdır." ifadesi yer aldı.

AB Komisyonu, COVID-19 aşılarının üretilmesinden sonra aşıları AB ülkeleri adına topluca satın almış, bu sayede aşıların daha ucuza temin edildiği açıklanmıştı.

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Küresel çapta aşı hibesi ve ihracat sürecek

AB liderleri, ülkelerin seyahatler konusunda serbest dolaşımı orantısız şekilde engellememesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca AB ülkelerinde seyahatlerde kullanılan AB Dijital COVID Sertifikası'nın ne kadar süreyle geçerli olacağına ilişkin koordineli bir yaklaşım sergilenmesi istendi ve AB Komisyonunun buna ilişkin yasal çalışma yapacağı belirtildi.

Liderler, salgının küresel iş birliği ile üstesinden gelineceğini, başta Afrika ülkeleri olmak üzere AB'nin küresel çapta aşılamaların artırılması için aşı hibesi ve ihracatın sürdüreceğini ifade etti.

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