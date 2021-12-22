AB mahkemesinden öne alınan uçuşlara ilişkin karar

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, uçak seferlerinin öne alınmasına ilişkin Avusturya ve Almanya'da çeşitli hava yolu firmalarına karşı açılan davaları karara bağladı.

Mahkeme, yolcuların erkene alınan seferlerde de planlarını değiştirdiklerine ve zaman kaybına uğradıklarına dikkati çekerek, bunun ciddi sıkıntıya neden olduğunu belirtti.

Kararda, "Hava taşıyıcısının uçuşunu bir saatten fazla öne alması durumunda söz konusu seferin iptal edilmiş olduğu kabul edilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, söz konusu öne çekilen seferlerde de iptal durumundaki gibi yolcuların tazmin edilmesine hükmetti.



Yolculara uygun alternatif sunulabilmesi durumunda ise tazminatlara indirim uygulanabiliyor.



