AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası

AVRUPA ADALET DİVANI, BRÜKSEL'DE HIZLI İNTERNET ALTYAPISI KURMADIĞI İÇİN BELÇİKA'YA GÜNLÜK 5 BİN AVRO PARA CEZASI VERDİ

Avrupa Adalet Divanı, Brüksel şehrinde geniş bant internet şebekesi kurulmasında yavaş davrandığı gerekçesiyle Belçika'ya günlük 5 bin avro para cezası verilmesine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Belçika'nın AB geniş bant internet altyapı mevzuatını uygulamaması nedeniyle AB Komisyonu tarafından açılan davayı karara bağladı.

Kararda, "Mahkeme, Belçika'nın öngörülen sürenin bitimine kadar AB yönetmeliğinin uygulanmasını sağlayacak tedbirleri almadığını belirledi. Belçika, yönetmelikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda başarısız oldu." ifadeleri yer aldı.

Belçika'nın AB yönetmeliği uyarınca ülke çapında geniş bant internet altyapısı kurması gerekiyordu. Belçika'nın söz konu altyapıyı kurana kadar her gün para cezasını ödemesi gerekecek.