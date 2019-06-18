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AB mahkemesinden Alman otoban ücreti kararı

AB mahkemesinden Alman otoban ücreti kararı

18 Haziran 2019 Salı 10:13
AB mahkemesinden Alman otoban ücreti kararı

Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın otoyollarını kullanan araçlara ücret karşılığında bandrol alma şartı getirmesini Avrupa Birliği (AB) hukukuna aykırı buldu.
Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın otoyollarını kullanan araçlara bandrol alma şartı getirmesine karşı Avusturya'nın açtığı davayı karara bağladı.
Kararda, "Almanya'nın federal yollarını kullanan binek otomobillere bandrol uygulaması AB hukukuna aykırıdır."  ifadesi kullanıldı.

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Uygulamayla, Almanya'da kayıtlı araç sahiplerinin ödedikleri bandrol ücretlerini vergi iadesi olarak talep edebilecekleri anımsatılan kararda, söz konusu ücretin sadece diğer AB üyesi ülkelerde kayıtlı araçlara uygulanacak olmasının "ayrımcılık" olduğuna dikkat çekildi.
Almanya'da yasalaştırılmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan uygulamayla, ülkede kayıtlı araçlardan yıllık 130 avroluk otoyol kullanım ücreti alınacaktı. Almanya'daki araç sahipleri söz konusu ücreti vergilerinden düşebilecekti. Ancak, AB üyesi diğer ülkelerde kayıtlı araçlar Alman otoyollarını alacakları geçici bandrollerle kullanabilecek ve vergi iadesi alamayacaktı.

 

Son Güncelleme: 18.06.2019 14:04
Anahtar Kelimeler:
Alman Otoban ücret
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