AB liderleri, “kovid-19“ ve “İngiltere-AB ilişkileri“ gündemiyle toplanacak

AB liderlerinin zirve toplantısı yarın başlayacak ve 2 gün sürecek.

Zirvenin ilk gününde, Brexit'in ardından AB ile Birleşik Krallık arasında ilişkilerin nasıl seyredeceğine yönelik müzakereler ele alınacak.

AB'nin müzakerecisi Michel Barnier, liderlere devam eden müzakerelerdeki son durum hakkında bilgi verecek.

AB tarafı, Birleşik Krallık ile anlaşmaya varmanın önemine vurgu yapıyor ancak bir anlaşmaya "ne pahasına olursa olsun" imza atmayacaklarını belirtiyor.

Liderler, akşam yemeğinde ise "iklim ve çevre" konusunu ele alacak. AB Komisyonunun 2030'a kadar sera gazı salımını en az yüzde 55 düşürme, 2050'ye kadar da iklime zararsız bir kıta oluşturma hedefi bulunuyor.

AB ülkelerinin yıl sonuna kadar bu konularda bir anlaşmaya varılması için görüşmelerde bulunması bekleniyor.

AB Liderler Zirvesi'nin 2. gününde ise ağırlıklı olarak dış ilişkiler konuşulacak. Afrika ile AB ilişkilerinin ele alınacağı toplantıda, daha sonra diğer dış ilişkiler konularına geçilecek.

Burada Doğu Akdeniz'deki durum, Dağlık Karabağ, Belarus ve Rusya gibi konuların liderler tarafından gündeme getirilmesi bekleniyor.

Son olarak Kovid-19 salgını ve Avrupa genelinde artan vakalar tartışılacak.

Salgınla mücadelede ve seyahat kısıtlamaları gibi konularda, AB ülkeleri arasındaki koordinasyon hakkında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen liderlere bilgi verecek.