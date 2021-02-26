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AB liderleri COVID-19 gündemiyle toplandı

Avrupa Birliği ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, COVID-19'a karşı geliştirilen aşıların üretimi ve dağıtımının hızlandırılması ile salgın tedbirlerinin koordinasyonu konularını ele almak için video konferans yöntemiyle biraraya geldi.

26 Şubat 2021 Cuma 09:30
AB liderleri COVID-19 gündemiyle toplandı
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İki gün sürecek AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde aşı üretiminin artırılması amacıyla AB'nin ve üye ülkelerin neler yapabileceği, aşıların mutasyonlara karşı etkili olacak şekilde güncellenmesi, aşıların onay sürecinin ve dağıtımının hızlanması gibi konular tartışılacak.

Liderlerin, AB ile sözleşme yapan aşı üreticisi şirketlere de sözleşmelerdeki taahhütlerine uymaları yönünde çağrı yapmaları bekleniyor.

"Aşı sertifikası" gündemde

AB liderlerinin "aşı sertifikasını" da ele alması, sertifikanın oluşturulması ve hangi amaçlar için kullanılabileceğinin belirlenmesi amacıyla ortak bir yaklaşım üzerinde çalışması planlanıyor.

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AB yetkilileri, şu aşamada bir sertifika oluşturmak için erken olduğunu, aşıların koruyuculuğunun ve bulaşmayı ne kadar önlediğinin henüz kesin olarak bilinmediğini vurguluyor.

Bazı ülkeler, sertifikanın oluşmasını istiyor

İspanya ve Yunanistan gibi turizm geliri yüksek AB ülkeleri, sertifika sisteminin kısa sürede oluşturulmasını isterken, Fransa ve Almanya gibi ülkeler ise aşı olmamış veya olamamış kişilere karşı ayrımcılık oluşabileceği gerekçesiyle sertifika üzerinde çalışılması gerektiğini savunuyor.

AB liderlerinin gündem maddelerinden biri de AB içindeki seyahat kısıtlamaları olacak. Salgının yayılmasını önlemek için kısıtlamaların sürmesi ile tek pazar içinde mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı arasındaki dengenin iyi kurulması gerektiği vurgulanıyor.

Yarın, Akdeniz ülkeleri konuşulacak

Zirvenin yarınki bölümünde savunma ve güvenlik konularıyla AB'nin Akdeniz'in güneyindeki ülkelerle ilişkileri ele alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
AB Liderler ToplantıCovid19Aşıların Dağıtımı
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