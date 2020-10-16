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AB Liderler Zirvesi'nde koronavirüs paniği

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çalışma ekibindeki bir kişinin koronavirüse yakalandığını belirterek AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı.

16 Ekim 2020 Cuma 08:25
AB Liderler Zirvesi'nde koronavirüs paniği
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Twitter hesabından bir mesaj paylaşan von der Leyen, kendisinin COVID-19 testinin negatif çıktığını bildirdi.

Ön ofiste görev yapan ekibinden bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı bilgisinin kendisine aktarıldığını kaydeden von der Leyen, "Tedbiren hemen AB Konseyi'nden ayrılarak karantinaya gireceğim." ifadesini kullandı.

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AB yetkilileri arasında karantina artıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün yaptığı paylaşımla COVID-19 şüphesiyle kendisini karantinaya aldığını açıklamıştı.

Avrupa Halk Partisi Grubu Başkanı Manfred Weber de COVID-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temasının ardından karantina kararı aldığını duyurmuştu.

AB Liderler Zirvesi çerçevesinde üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları iki günlüğüne Brüksel'de bir araya geldi. Liderlerin, ağırlıklı olarak COVID-19 salgınında artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler ve Brexit sonrası İngiltere-AB ilişkilerini görüşmesi bekleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Ab Liderler ZirvesiKoronavirüs
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