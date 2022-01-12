AB, Kuzey Kore'nin füze denemelerini kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 5 ve 11 Ocak'ta iki kez füze fırlattığı hatırlatıldı.

"Kuzey Kore'nin yasa dışı silah sistemlerine sahip olma çabaları uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir" ifadesi kullanılan açıklamada, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerine uyma çağrısı yapıldı.

Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore ile yapıcı diplomasiye girişmesi, nükleer silahlardan arınmaya yönelik eylemlere başlaması, kitle imha silahlarını terk etmesi istendi.

AB yaptırım uygulamaya devam edecek

AB, Kuzey Kore'ye BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar yaptırım uygulamaya devam edeceğini duyurdu.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.