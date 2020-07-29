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AB, Kovid-19 tedavisi için “Remdesivir“ alacak

29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:43
AB, Kovid-19 tedavisi için “Remdesivir“ alacak
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Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere “Remdesivir" adlı antiviral ilacın alımı için anlaşma yapıldığını bildirdi. 
AB Komisyonu, Remdesivir tedariki için ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketi ile sözleşme imzalandığını açıkladı. 
Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere AB'den resmi onay alan ilk ilacın Remdesivir olduğu anımsatılan açıklamada, söz konucu ilaca AB üyesi ülkelerin ve İngiltere'nin ağustos ayından itibaren erişebileceği kaydedildi.
Açıklamada, 30 bin hasta tedavisine yetecek dozda Remdesivir tedariki için 63 milyon avro ödeneceği belirtildi.

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İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini düşürme yönünde fayda sağladığı açıklanmıştı.
Kovid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürülmüş bu durum tepkilere neden olmuştu.
İlacın açıklanan yüksek fiyatı da dikkati çekmişti.
 

Son Güncelleme: 29.07.2020 16:44
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