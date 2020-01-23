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AB koronavirüs riskini “düşük“ten “orta“ seviyeye çıkardı

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini

AB koronavirüs riskini “düşük“ten “orta“ seviyeye çıkardı

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini

23 Ocak 2020 Perşembe 16:04
AB koronavirüs riskini “düşük“ten “orta“ seviyeye çıkardı

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riski nedeniyle ECDC'nin dün bir toplantı yaptığını aktardı.

ECDC'nin, salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye çıkardığını belirten Keersmaecker, söz konusu virüsün "insandan insana bulaşabileceğini" ve bu yüzden önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

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Keersmaecker, Fransa ve İtalya'dan virüsün yayıldığı Vuhan kentine uçak seferleri bulunduğunu anımsatarak, bu kapsamda AB Komisyonunun Fransız ve İtalyan yetkililer ile görüştüğünü kaydetti.

Sözcü, Komisyonun alınabilecek tüm tedbirler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 23.01.2020 19:19
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