AB koronavirüs riskini “düşük“ten “orta“ seviyeye çıkardı

AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riski nedeniyle ECDC'nin dün bir toplantı yaptığını aktardı.
ECDC'nin, salgınının AB ülkelerine ulaşabilme riskini "düşükten" "orta" seviyeye çıkardığını belirten Keersmaecker, söz konusu virüsün "insandan insana bulaşabileceğini" ve bu yüzden önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı.
Sözcü, Komisyonun alınabilecek tüm tedbirler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.