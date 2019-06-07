AB Konseyi Schengen vizesi sürecini değiştirdi: Ücretler artıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Schengen vizesiyle ilgili önerilen yasa değişikliğini kabul etti. Konsey, Schengen Bölgesi'ne sık seyahat edenler için prosedürleri hızlandırmanın yanında yasa dışı yollarla bölgeye giriş koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Yeni yasa ile ayrıca kısa süreli Schengen vizesi ücretleri 60 Euro'dan 80 Euro'ya çıkarıldı.

AB Konseyi tarafından kabul edilen değişikliklere göre:

Schengen vizesi başvuruları seyahatten 6 ay ve en geç 15 gün öncesine kadar yapılabilecek.Başvuru formunu elektronik ortamda doldurup imzalama olanağı sağlanacak.

Olumlu bir vize geçmişine sahip düzenli yolculara, 1 ila 5 yıl arasında kademeli olarak artan süreyle çoklu giriş vizesi verilmesine uyum sağlamış bir yaklaşım getirilecek.

Kısa süreli Schengen Vizesi (3 aydan kısa) için vize ücretleri 60 Euro'dan 80 Euro'ya çıkarılacak.

Konsey ücret değişikliği ile amaçlananın yasa dışı göçün getirdiği zorluklarla mücadele etmek için kullanılacak araçların geliştirilmesi olduğunu belirtiyor.

Schengen Bölgesi içerisinde 26 ülke vize talep ediyor

AB Konseyi'nin resmi olarak kabul ettiği yeni düzenlemeler yakın zamanda AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra 6 ay içerisinde yürürlüğe girecek ve Schengen Bölgesi içerisine seyahat etmek için vizeye başvuran devletlere uygulanacak.