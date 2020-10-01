banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1146
ALTIN
473.922
DOLAR
7.7522
STERLİN
10.0184
EURO
9.0895
Gezen tavuk yumurtası ve gezicilerin anketleri
Gezen tavuk yumurtası ve gezicilerin...
Esnaf ve ev sahipleri önce aynaya baksın!
Esnaf ve ev sahipleri önce...
Son 10 gün gelecek 10 yılın rehberi
Son 10 gün gelecek 10...
Tatar'ın korkudan ödü koptu
Tatar'ın korkudan ödü koptu
banner376

AB Konseyi Binası gazetecilere kapatılınca boş kaldı

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan AB Konseyi binası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle gazetecilere kapatılınca boş kaldı.

01 Ekim 2020 Perşembe 15:55
AB Konseyi Binası gazetecilere kapatılınca boş kaldı
banner337
banner351

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan AB Konseyi binası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle gazetecilere kapatılınca boş kaldı.

AB liderleri, başta Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler ile Belarus konusu olmak üzere çeşitli gündem maddelerini ele almak için bugün ve yarın Brüksel'de bir araya geliyor.

banner341
Normal zamanda 2 bin 500'den fazla gazetecinin takip ettiği zirve için aralarında AA foto muhabirinin de olduğu sadece 5 foto muhabirine akreditasyon verildi. Bu kişilere de zirve öncesi Kovid-19 testi yapıldı.

ÖNLEMLER NEDENİYLE GAZETECİLERE AÇILMAYAN AB KONSEYİ BİNASI BÜYÜK ÖLÇÜDE BOŞ KALDI

Binanın girişinde talep yoğunluğu nedeniyle gazeteciler için özel masalar kurulan geniş alan şimdi bir sergiye ev sahipliği yaparken, basın odaları ve merkezinde kimsenin olmadığı görüldü.

AB liderlerinin zirve sonunda alınan kararları açıkladığı basın toplantısı salonu da, artık soruların internet üzerinden alınması nedeniyle aynı şekilde boş kaldı.

banner360
Son Güncelleme: 01.10.2020 16:38
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği (AB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araştırma: Trump, Kovid-19 konusunda yanlış bilgilendirmede dünyada “En Büyük Tek Kaynak“
Araştırma: Trump, Kovid-19 konusunda yanlış bilgilendirmede dünyada “En Büyük Tek Kaynak“
AB, Brexit Tasarısı nedeniyle İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı
AB, Brexit Tasarısı nedeniyle İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı
Belçika'da Yeni Hükümet Yemin Ederek Göreve Başladı
Belçika'da Yeni Hükümet Yemin Ederek Göreve Başladı
Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın topçu bataryalarını imha etti
Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın topçu bataryalarını imha etti
Putin ve Macron Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü
Putin ve Macron Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü
Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 95'e çıktı
Nijerya'da sellerde ölenlerin sayısı 95'e çıktı
Neymar'ın İspanyol Maliyesine 34 milyon Euro borcu var
Neymar'ın İspanyol Maliyesine 34 milyon Euro borcu var
Irak'ta Erbil Havalimanı Ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı
Irak'ta Erbil Havalimanı Ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı
ABD Malezyalı Şirketten Palm Yağı Alımını Durdurdu
ABD Malezyalı Şirketten Palm Yağı Alımını Durdurdu
ABD'den İsviçre'ye 16 milyar dolardan fazla askeri satış
ABD'den İsviçre'ye 16 milyar dolardan fazla askeri satış

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim