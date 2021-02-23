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AB Komisyonu 6 üye ülkeden serbest dolaşımı kısıtlamamasını istedi

 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlarında sıkı kısıtlamalar uygulayan Almanya'nın da içinde bulunduğu 6 AB ülkesine mektup göndererek serbest dolaşımın engellenmemesi çağrısında bulundu. 

23 Şubat 2021 Salı 16:30
AB Komisyonu 6 üye ülkeden serbest dolaşımı kısıtlamamasını istedi
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AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, Almanya'nın yeni tip koronavirüsün mutasyonlu türlerine önlem amaçlı Çekya ve Avusturya'nın Tirol bölgesine sınırlarını kapatması hakkındaki soruyu yanıtladı.

Wigand, son haftalarda serbest dolaşım ve arz zincirinde aksamalar gördüklerini, AB Komisyonunun geçen hafta tüm üye ülkelere mektup göndererek serbest dolaşımın kısıtlanmaması yönündeki ortak yaklaşıma uyulması çağrısında bulunduğunu söyledi.

AB Komisyonunun dün de özel olarak 6 üye ülkeye mektup gönderdiği bilgisini veren Wigand, bu ülkelerin sıkı seyahat kısıtlamaları uygulayan Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Macaristan ve İsveç olduğunu belirtti.

Wigand, bu ülkelerin özellikle sınırlardan giriş veya çıkışlarda uyguladığı yasaklamalar nedeniyle AB'nin mektuplarda serbest dolaşımda ayrımcılık yapılmamasını, orantılı davranılmasını istediğini aktardı.

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Üye ülkeleri daha önce AB Konseyinin mutabık kaldığı tavsiye kararlarıyla daha uyumlu davranmaya çağıran Wigand, "Uzun bir süreç olan yasal yollara başvurmadan endişelerin giderilmesine çözüm bulacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Mektup gönderilen AB ülkelerinin sınırlardaki uygulamalarını açıklamak için 10 gün süresi bulunuyor.

AB Komisyonu, üye ülke vatandaşlarının zorunlu olmayan durumlar haricinde seyahat etmemelerini istiyor ancak sınır kısıtlamalarının bazı durumlarda zorunlu seyahatleri de engellediğini belirterek serbest dolaşımın aksatılmaması çağrısında bulunuyor.

Son haftalardaki kısıtlamalar nedeniyle bazı ülkelerde nakliyede ve arz zincirlerinde aksamalar olduğu, sınır bölgelerinde yaşayan ve işleri gereği sınırı geçmesi gereken kişilerin kısıtlamalardan etkilendiği belirtiliyordu.

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Son Güncelleme: 23.02.2021 19:52
Anahtar Kelimeler:
Serbest DolaşımAB Komisyonu
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