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AB: Kendi ülkesinin birliğini baltalayanlar bölgesel istikrara tehdit

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa'da soykırımın inkarına yer bulunmadığını belirterek, Balkanlar'da kendi ülkesinin birliğini baltalayanların bölgesel istikrara tehdit olduğunu söyledi.

26 Ocak 2022 Çarşamba 10:16
AB: Kendi ülkesinin birliğini baltalayanlar bölgesel istikrara tehdit

AB-Sırbistan İstikrar ve Ortaklık Konseyi toplantısından sonra Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile basın toplantısı düzenleyen Josep Borrell, Balkanlar'daki iyi komşuluk ilişkilerinin öneminin altını çizdi.

Borrell, "Avrupa'da soykırımın inkarına, savaş suçlarının veya suçlularının yüceltilmesine ya da bunları hoş gören ve destekleyenlere yer yoktur" diye konuştu.

"Avrupa değerleriyle bağdaşmıyor"

Josep Borrell, ülkesinin toprak bütünlüğünü ve birliğini baltalayanların da bölgesel istikrara ve uzlaşıya tehdit teşkil ettiğini, bu tür söylemlerin Avrupa değerleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

AB, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in son dönemde ayrılıkçı ve bölücü söylemlerine tepki gösteriyor.

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"Normalleşme için iyi niyetle masaya oturulmalı"

Belgrad-Priştine Diyaloğuna değinen Borrell, Sırbistan'ın görüşmelere devam etmeye hazır olduğu yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Borrell, Sırbistan ve Kosova'ya çağrıda bulunarak iki tarafın normalleşme için iyi niyetle masaya oturmasını istedi.

"AB'yi memnun etmekten öte Sırbistan için gerekli"

Hukukun üstünlüğü, temel haklar ve Kosova ile normalleşmenin Sırbistan'ın üyelik müzakerelerinin temelinde belirleyici olacağını dile getiren Borrell, Sırbistan'ın AB üyeliği sürecinde üzerine düşen reformları yapmasının AB'yi memnun etmekten öte Sırbistan halkı için gerekli olduğunu söyledi.

Sırbistan Başbakanı Brnabic de özellikle ekonomi, hukukun üstünlüğü, kamu yönetimi, yargı bağımsızlığı ve Yeşil Mutabakat alanlarında çalışmalarını sürdürdüklerini ve reformlara kararlı olduklarını ifade etti.

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Son Güncelleme: 26.01.2022 10:51
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